Motril, sede de la Final Four de Baloncesto de ascenso a la Liga EBA

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Muñoz, ha presentado junto a los vocales del CB Costa Motril, Carlos González y Jesús Gutiérrez, la Final Four de ascenso a la Liga EBA que se disputará en el Pabellón Municipal de Motril en las jornadas del sábado y el domingo.

Muñoz se ha congratulado porque la ciudad de Motril pueda acoger en sus instalaciones deportivas la fase final de ascenso de 1ª Nacional a la Liga EBA, "que se disputarán los equipos del CB Costa Motril, Labradores de Sevilla, CB Martos de Jaén y CB San Fernando de Cádiz, jugándose las dos semifinales este sábado 19, y el 3º y 4º puesto así como la gran final, en la jornada dominical".

Carlos González, vocal de la directiva del CB Costa Motril, ha indicado que "el club ha apostado por traer esta Final Four a la ciudad, a pesar de que había varias ciudades interesadas en ser la sede la final, pero gracias al esfuerzo de la directiva y de algunos patrocinadores se ha conseguido que esta fase final se juegue aquí, además, con el ánimo de quedar primeros y ascender a la Liga EBA, a pesar de la juventud del equipo, aunque en verdad, podemos alardear de tener a un gran entrenador como Eugenio Lllera" y añadía "queremos que el público llene el pabellón motrileño tanto en la jornada del sábado como en la del domingo, por ello, hemos puesto unos precios simbólicos: 2 euros para adulto y 1 euro para niños menores de 13 años; y es simbólico, si tenemos en cuentan que el presupuesto de la Final Four es de 4.000 euros, importe que ha tenido que gestionar con celeridad el club entre patrocinadores y el propio dinero aportado por los directivos para que este evento llegue a buen puerto". Por otra parte, González ha sido tajante, "si conseguimos alcanzar la Liga EBA vamos a jugarla, es decir, desmentimos cualquier tipo de rumor en sentido contrario, porque con ilusión, esfuerzo y ganas estamos dispuestos a militar la próxima campaña en esta importante liga de baloncesto".

Otro de los vocales de la entidad motrileña, Jesús Gutiérrez, ha querido reivindicar el apoyo de todos, no solo institucional, sino también del tejido empresarial y de la afición, "la apuesta que hace el club tiene que verse recompensada, no solo en términos de baloncesto, sino también para el conjunto de la sociedad motrileña; por ejemplo, el evento de este fin de semana va a traer a Motril a decenas de personas que se dejarán un buen dinero durante dos días, en hospedajes, comidas, etc."

El cuadro de partidos de la Final Four queda como sigue, donde cabe recordar que los tres primeros clasificados ascenderán directamente a Liga EBA para la temporada 2018-2019:

Sábado 19 de mayo

18:00 horas CB Costa Motril – Labradores Sevilla

20:00 horas CB Martos – CB San Fernando

Domingo 20 de mayo

10:00 horas Partido 3º y 4º puesto

12:00 horas Gran Final

Finalmente, el concejal de Deportes ha tenido unas palabras de satisfacción para el recién elegido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, "desde el área que dirijo deseamos felicitar a Rubiales Béjar por su flamante designación con presidente de la RFEF, con el deseo que tenga éxito en su nueva responsabilidad y que le vaya bien en la vida".