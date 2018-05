Una veintena de colectivos piden que el Ayuntamiento dé marcha atrás en su aportación al concierto de Maluma

La próxima actuación de Maluma en Palencia sigue dando que hablar y acaparó una parte importante del debate de este jueves en el Pleno del Ayuntamiento. No prosperó la propuesta de Ganemos para que no se contraten conciertos ni eventos machistas. Pero sí se pudo escuchar la voz de una integrante de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia, Margarita Agüero, que bajo el lema "NO con mi dinero, No con nuestro dinero", pidió en un manifiesto que el Ayuntamiento considere no destinar un solo euro público a este tipo de actuaciones.

Lo llamativo del manifiesto es que viene secundado por una veintena de adhesiones. Respaldan esta petición, entre otros colectivos, la Asamblea de Estudiantes de Palencia, Amnistía Internacional, la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, CGT, UGT, CCOO, Universidad Popular de Palencia o el colectivo Hombres por la Igualdad "Codo a codo". En el manifiesto se pide al consistorio que dé marcha atrás y se pregunta si es esto la marca Palencia.