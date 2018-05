La crisis en Podemos se tensa

La expulsión de Laura Pérez, confirmada hace 3 semanas por parte del comité de garantías nacional de Podemos, ha forzado la situación de tensa calma en el cisma abierto entre el grupo en el Parlamento de Navarra y la dirección del partido, que dirige Eduardo Santos. En la SER, el líder de Podemos Navarra, señala que la situación que viven, con Pérez expulsada y ejerciendo simultáneamente de portavoz parlamentaria, es de "transfuguismo interno". Eduardo Santos, en las entrevistas políticas de Hoy por Hoy, reconoce que el partido "no tiene otras armas" para evitar esta situación "porque los reglamentos no nos las dan" , en referencia al aval de la Mesa al cambio de portavoz de Mikel Buil por Carlos Couso, que supuso el dominio de los afines a Pérez del grupo parlamentario. "Nos desvinculamos de cualquier cosa que puedan hacer estas personas", señala Santos en referencia a los 4 parlamentarios díscolos con la dirección.

2 de ellos han flanqueado a Laura Pérez en una comparecencia en la que ha acusado a Santos de provocar su expulsión con una denuncia basada en "burdas acusaciones". No descartan cambiar el nombre del grupo ya que Pérez reconoce que le "pesa llevar ese apellido" después de haber sido expulsada oficialmente. Tampoco descarta la posibilidad de formar una nueva plataforma electoral. "No voy a contribuir a disgregar el voto", señala, aunque matiza que no descartan un nuevo proyecto si así lo deciden las bases, sin especificar qué militantes considera como bases. Eduardo Santos respeta esa posibilidad "si tiene la fuerza para hacerlo" pero matiza que "si lo hace desde un escaño de Podemos tendría que explicarlo porque lo honrado no es parasitar otro proyecto para presentar el propio".

Un posible cambio de nombre del grupo pondría también en aprietos a los 3 parlamentarios que se mantienen en la linea del partido, entre ellos la presidenta de la cámara, Ainhoa Aznárez, que si sale del grupo parlamentario perdería la presidencia en virtud del artículo 39 del reglamento. De ella, Pérez señala que ha demostrado "un absoluto desconocimiento del reglamento que aplica y tiene el deber de conocer".

