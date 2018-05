Fisac: “Todavía no he acabado mi trabajo, ojalá pueda estar”

Sobre el Juventut. “Ha sido demoledor la llegada de Laprovittola y de Conger, son dos jugadores que ha cambiado absolutamente la dinámica del equipo. Ahora mismo juegan un baloncesto muy agresivo, mucha velocidad, también pueden jugar en estático a buen nivel… En este sentido llevan los últimos 7 partidos ganados de 8, tan solo han perdido con el Real Madrid, esto indica que tipo de equipo es hoy por hoy”.

Nos vamos mereciendo ganar. “Nos lo vamos mereciendo, pero no estamos teniendo esa fortuna de cara al aro. El equipo a pesar de haber luchado contra grandes rivales siempre ha mostrado ese empuje y entereza. Por eso pido que tengamos esa fortuna y grado de acierto. Es un equipo que nos va a exigir muchísimo, habrá que meter 90 puntos para ganar”.

Asier de la Iglesia. “Me siento muy orgulloso, es el fichaje que más transmite de todos los que he hecho en mi carrera deportiva. Para mí hay ciertas cosas en la vida importantes como la lucha, la entrega, el sacrificio, la ambición, pero sobre todo, como él dice, hay que bailar sobre la lluvia. Para no tener miedo del final del partido si las cosas están apretadas y no tenga las narices suficientes, va a salir titular y le vamos a dar el primer minuto. A partir de ahí, tanto un equipo como otro lo tenga definido y pueda jugar también el último de partido”.

Hambre de más. “A todos nos gustaría tener algo más, me quedo con hambre. No todo es que tu equipo gane o juegue bien a baloncesto, hay algo más que tenemos que analizar de cara al futuro. Mi único problema es de cansancio, de verdad, no tengo otro problema. No tengo desavenencia, es un problema mío personal. A ver estas dos últimas semanas, porque creo que me gustaría continuar con un proyecto que he empezado y todavía no lo tengo acabado. Es verdad que nos hemos consolidado, lo hemos rematado, pero nos faltan cosas esas del público, me siguen faltando peleas. Todavía creo que no he acabado mi trabajo, me falta algo y ojalá pueda estar. Ya lo notificaré cuando acabe la liga”.

En busca de los 2.500 abonados

Precisamente hablando sobre público, el Delteco GBC también ha presentado esta mañana su campaña de abonados que pretende pasar de los 1.700 actuales a 2.500. Todos aquellos abonados que renueven su carnet tendrán un 5% de descuento sobre el precio del abono de la próxima campaña y, podrán acumular hasta un 10% adicional por cada socio nuevo que sumen al club antes del 30 de junio (hasta un máximo de 50%).

La campaña “Gipuzkoarra naizelako” quiere dar una pequeña vuelta al baloncesto de la afición en Guipúzcoa: “Queremos llegar a todos los ámbitos en los que podemos actuar. El objetivo es llegar a cada rincón, que la gente disfrute y que se identifiquen con los valores del deporte que nosotros transmitimos como son la humildad, el trabajo en equipo, la perseverancia. Es muy importante que los abonados se vean reflejados en el club. Queremos llenar Illunbe, es una realidad aunque sea complicado” afirmaba David León, Director de Marketing del club.

Por una temporada más se mantienen el precio de los abonos aunque se introducen algunos cambios como la reducción del precio de los fondos del Donostia Arena. Del mismo modo, y para ahondar en el baloncesto guipuzcoano, los jugadores federados en la Federación Guipuzcoana de Baloncesto podrán ver basket de primer nivel por tan solo 60€. También se crea un nuevo abono familiar en el Pie de Pista con un precio de 995€.