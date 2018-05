Alguacil lleva a Xabi Prieto a Barcelona "como uno más"

Imanol Alguacil ha ofrecido su última rueda de prensa como entrenador de la Real Sociedad en Zubieta, porque la próxima temporada volverá al filial realista, después de su gran trayectoria en el primer equipo en esta recta final de temporada.

-Xabi Prieto. “Queda el último entrenamiento, pero es verdad que ha hecho más cosas que la semana pasada. Al inicio tuvo una pequeña sobrecarga pero ha ido mejorando y ha completado toda la sesión. Será uno más”.

-Sufre, no disfruta. “Siemore digo que al sentir el club como siento y siendo de aquí, es muy complicado sabiendo la responsabilidad que existe. Eso está ahí, y es por eso que digo que no disfrutas. Todo lo que haces pasa enseguida y cuando sientes una cosa tanto desgasta y no te deja disfrutar”.

-Volver al primer equipo. “Cuando inicie como entrenador y hastaxaqui he llegado siendo una consecuencia de mi trabajo. Para nueve partidos he demostrado que estoy preparado. Saben lo que puedo dar y se ha visto. Lo que tengo claro es que en el filial lo daré todo y que si el club debe echar mano de mi, estaré ahí para lo que necesiten”.

-Valverde. “Es El mejor entrenador que ha tenido el Barcelona, por todo lo que ha hecho este año, eso dice mucho de él. Allí donde ha estado ha demostrado ser un gran entrenador y referente. Y yo, comparado con él, me siento súper valorado dentro del club pero es uno el que se debe sentir. Dije que me llegaba pronto, y sigo pensando lo mismo. No he cambiado la forma de pensar por haber hecho estos dos meses un trabajo medianamente bueno”.

-Qué ha aportado al primer equipo. “En el aspecto deportivo defensivamente y ofensivamente hemos trabajado diferentes matices para trabajar diferentes cosas que le podían faltar al equipo. Hemos estado más cortitos y no tan largos como antes. En el juego combinativo hemos estado más cerraditos para buscar más por dentro. En ese aspecto me quedo satisfecho

-Empató en el Camp Nou como jugador. “El recuerdo fue que marcamos en el último minuto y marcó Imaz. Es complicado y vamos con la intención de ganar. No han perdido en casa pero si vamos derrotados antes de, malo es. Y sino que nos ganen ellos y no al revés”.

-Afición. “Me llena mucho ver cómo ha disfrutado la afición en este tiempo. Siempre he hecho todo pensando en ganar el partido, y al haber rotaciones y responder el equipo, activa a todos. Y en ese sentido he acertado porque la gente que ha salido lo ha hecho bien y ha competido. Y eso no es fácil pero entendía que era lo mejor”.

-Despedida de Iniesta con Prieto. “Si, porque es un gran rival y un gran campo. Y son dos jugadores diferentes. Iniesta lo que ha dado y lo que transmite es increíble. Y sobre todo por nuestro referente. No tengo palabras para definirlo a Xabi. Ha sido ejemplo en charlas mias en el Sanse, ha sido lo más en este club, y se merece todo tipo de homenajes”.

-Futuro. “Hemos hablado, me queda un año de contrato y se habló claramente para nueve partidos. Pero nunca sabes. Me queda un año, se hablo de volver al Sanse y no me quiero anticipar. Y ya se conocerán las cosas”.