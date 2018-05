El Betis, a ponerle la guinda a la guinda

Conseguido el objetivo de clasificarse para jugar el año que viene en Europa, por la vía directa además, el Betis no afronta en Leganés (sábado 16:15) un partido de trámite. Sin presión y con la siempre agradable sensación de haber hecho muy bien los deberes, los futbolistas de Quique Setién tienen retos interesantes que afrontar en Butarque. El primero de ellos, lograr arrebatarle la quinta plaza de la clasificación al Villarreal. Cierto es que los castellonenses cuentas con la ventaja de jugar (sábado, 20:45 horas) sabiendo lo que ha hecho el Betis, pero también es cierto que se va a medir ante un Real Madrid que se tomará el partido como un ensayo general de cara a la Champions League.

El segundo reto del Betis es poder superar la puntuación -62 puntos- que logró en la temporada 2004-05, con Serra Ferrer en el banquillo, y que le llevó a jugar la Champions League por primera y única vez hasta ahora en su historia.

El tercer reto es individual pero no exento de emotividad para la gran mayoría de los aficionados béticos: Rubén Castro, un futbolista legendario por mucho que apenas haya tenido protagonismo en esta temporada exitosa, va a tener -muy probablemente- la última oportunidad para igualar, o incluso superar, el récord goleador de un futbolista del Betis en la máxima categoría del fútbol español. El canario ya es el jugador que más goles ha marcado en toda la historia del club en cualquier competición y categoría pero aún se sitúa a uno de Hipólito Rincón, que con los 78 tantos logrados en la década de los ochenta se mantiene como máximo goleador del Betis en Primera División. "Va a jugar, pero ya veremos si lo hace de inicio o durante el partido -comentó Setién respecto a la titularidad del canario-. ¿El récord? Yo no soy adivino. Ya me gustaría porque además nos valdría seguramente para ganar el partido pero si supiéramos lo que va a pasar… él está con muchas ganas, sabe que tiene ese aliciente personal. Tampoco hablo mucho con él, ya sabéis que es un muchacho que habla poco. Es verdad que podía haber jugado unos minutos más pero estas ya son decisiones que me competen".

El técnico del Betis, que se lleva a 18 futbolistas a Leganés entre los que no están Barragán, Tello y Boudebouz, además de los lesionados Guardado y Junior, también se refirió a otros asuntos de la actualidad:

Balance antes del último partido: "Hoy hemos completado el entrenamiento número 250 que da colofón a una temporada extraordinaria en muchos sentidos. Al margen de la posición en la tabla hay muchas cosas que podemos considerar como muy positivas. Como que el equipo se identifique con una manera de jugar, que varios jugadores se consideren futbolistas de Primera División... y hemos cambiado la dinámica de negativismo que había por el positivismo, hemos hecho felices a muchas personas. Hay una base y podemos mirar al futuro con optimismo".

Videoclip de Joaquín: "No lo he visto pero de Joaquín me imagino cualquier cosa. Yo trato de decirle que todavía es futbolista, que está bien que prepare su futuro y que compatibilizar eso con el fútbol no es fácil. Espero que el año que viene podamos seguir contando con él a plena dedicación y dándonos lo que nos ha dado este año, que ha sido mucho, tanto dentro del campo como fuera. Genera mucha alegría y eso es muy positivo para cualquier colectivo".

Gestos de Caparrós: “Siempre que alguien cree que comete un error me parece muy bien que pida perdón. Recapacitar siempre es muy bueno y todo el mundo se puede equivocar pero... bueno... todos tenemos siempre algún marrón en nuestra vida que... pero no le doy mayor importancia. ¿Que qué sentí cuando lo vi? Nada, me sonreí un poco, nada más".

Títulos fútbol español: “Tenemos una de las mejores Ligas europeas, y ganar títulos en Europa muestra con exactitud el nivel que tiene la Liga española. Que un equipo como el Betis tenga la posibilidad de quedar quinto en una Liga con un nivel altísimo, tiene mucho mérito. Trataremos de dar espectáculo y sumarnos a esos equipos que han logrado esos títulos tan importantes".

Título del Atlético de Madrid: "El Atlético de Madrid ha hecho muy bien las cosas, peleando con los mejores equipos de Europa. El mérito que tiene es extraordinario. Hay que felicitarles".

Garitano: “Hay que felicitarle por las campañas que lleva haciendo en el Leganés. A mí siempre me cayó muy bien, es muy trabajador, con una humildad enorme y no es nada fácil en una ciudad como Leganés no es fácil meter al equipo en Primera y mantenerlo. Y eso es culpa del entrenador. Es muy respetuoso, muy buena persona, espero que tenga un futuro en otro equipo como ha tenido en Leganés".