Caparrós. "La dirección deportiva no es mi sitio"

Caparrós se despedirá del banquillo del Sevilla. Al técnico le ha sobrado un partido para conseguir el objetivo que le habían señalado y, en breve, pasará a ocupar otras funciones en el club. Descartó la posibilidad de ser Director Deportivo: "Lo hemos hablado, lo llevamos hablando unos días, con el presidente, el director general... La dirección deportiva tampoco creo que sea mi sitio, hay otras funciones en las que daría más rendimiento. Puedo aportar mi experiencia, la que sumé aquí y la que he adquirido en otros sitios. Creo que puedo optimizar el talento que tenemos y darle más salida. Hay chicos con un nivel espectacular, si no hay unos cuantos de ellos en el primer equipo es para que nos den una paliza

También descartó la posibilidad de seguir como entrenador: “Como diría Aragonés, tengo el culo pelado. No. Hay entrenadores que tienen cuatro o cinco años seguidos de éxitos y nos creemos que somos los protagonistas del momento, y no lo somos. Lo son los cuerpos técnicos y los jugadores. Me va a faltar un partido para los seiscientos. Entrenar quince años en Primera división ha sido algo muy grande, impensable, será un día importante. Mañana hay que centrarse en el partido porque hay que ganar tres puntos para dedicárselos a nuestra gente"