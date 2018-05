La 'Accademia del Piacere' y Rocío Márquez abren el XXX Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda.

Llega la música, como cada primavera a Úbeda. El Festival Internacional de Música y Danza 'Ciudad de Úbeda', vuelve a ser una realidad, a partir de este fin de semana, con la presencia de primeras figuras y grandes orquestas. Una programación de lujo para celebrar por todo lo alto el 30 aniversario de un evento que se alza como uno de los más importantes de Europa. Los artífices, la asociación Amigos de la Música, que este año, quiere festejar por todo lo alto una edición, que además coincide con el 35 aniversario del colectivo organizador. La cita del 19 de mayo al 16 de junio.

La inauguración oficial correrá a cargo de la Accademia del Piacere de la mano de la cantaora Rocío Marquez, este sábado a las 21.00 horas en el Hospital de Santiago, con el espectáculo "Diálogos de viejos y nuevos sones", con el que rendir un particular homenaje al 15 aniversario de la declaración de Úbeda junto a Baeza como ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Previamente, por la mañana en San Lorenzo, tendrá lugar la actuación de The Morehead State University Choir, y ya el domingo, la propuesta "The Ópera Locos" de la compañía de teatro Illana, a las 21.00 horas en el Teatro Ideal Cinema.

Nombres de la talla de Ainhoa Arteta, La Fura dels Baus, la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, el Ballet de Monterrey, la Orquesta Filarmónica de Málaga con Javier Perianes o Carmen Linares, Arcángel y Marina Heredia en una velada flamenca única. Con el objetivo de captar nuevos públicos, dentro del ciclo dedicado a las 'Músicas urbanas', pasarán Martirio, Kepa Junkera o Soleá Morente junto a Napoleón Solo y Antonio Arias de Lagartija Nick. Cinco grandes bloques sobre los que se sustenta este evento, como son los grandes conciertos con primeros nombres, orquestas y jóvenes talentos; la Fiesta de la Música en colaboración con el sector empresarial; el aspecto docente y académico; la programación infantil y la principal novedad para esta edición como es el ciclo de Músicas Urbanas, con vocación continuista. Este 2018 además contará con la concesión de dos Medallas de Oro del Festival a Miguel Ángel Gómez, director de la orquesta de RTVE, y a Manuel Hernández Silva, director de la Orquesta Filarmónica de Málaga y de la Sinfónica de Navarra.