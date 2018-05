La Marina es mucho más que innovación

Sigue creciendo el cluster de la innovación de la Marina y esta vez con la llegada de una de las grandes, Telefonica. La llegada de importantes compañías es la prueba de lo sugerente que es este espacio para desarrollar una actividad como esta. Pero la Marina no es solo innovación. Es ocio, es restauración, es náutica... y no se ha de descuidar ninguno de estos segmentos. Si se marcha un reconocido chef hay que trabajar para que venga otro. Si no sale el museo Sorolla hay que buscar otro centro cultural. Si una empresa deja de prestar servicios turísticos, hay que buscar otra.

Julián Giménez

Pero además se debe buscar la singularidad: traer a la marina eventos y atracciones únicas para atraer a los públicos que quizás no se acercarían exprofeso a la Marina. Todo esto sin descuidar el espacio cotidiano de la Marina, el que utiliza el visitante mayoritario: los jardines, los juegos infantiles, los paseos, o los carriles bici.