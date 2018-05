María Pérez: “No es necesario que exista un plan de movilidad metropolitano para recibir dinero del Gobierno”

Después del golpe de efecto del PP prometiendo 60 millones de euros en 3 años, la financiación del Transporte Público Metropolitano se ha convertido en uno de los asuntos estrella de la contienda política. Así, el PP acusaba ayer al Consell de aportar poco dinero y le reprochaba el no tener un plan de movilidad con el que evaluar las necesidades económicas. Y este viernes, en la SER, la directora gerente de la Autoridad Metropolitana del Transporte, María Pérez, asegura que tener un plan no es condición "sine qua non" para que llegue dinero.

Pérez niega que sea necesario que exista un plan de movilidad metropolitano para recibir dinero del Gobierno, como viene insinuando el PP. Y asegura que esa exigencia solo está prevista para las haciendas locales. Es el caso del Ayuntamiento de Valencia, que gracias a que tiene un plan de movilidad recibe del gobierno una ayuda de unos 6 millones de euros cada año. Pero no ocurre lo mismo con las autoridades metropolitanas, como la de la Valencia, a las que el Gobierno no exige planes de movilidad para transferir dinero. Plan de movilidad, por cierto, en el que la Autoridad Metropolitana de Valencia sigue trabajando. Se siguen haciendo encuestas, pero Pérez se muestra incapaz de confirmar cuándo estará acabado.

Por otro lado, la directora niega que el Consell no ponga dinero al transporte público metropolitano. Asegura que son más de 150 millones de euros. Lo que pasa es que lo hace a través de operadores como FGV y no a través de la autoridad metropolitana de transporte, como sí ocurre en las zonas de Madrid y Barcelona:

Pérez reconoce que los 38 millones de euros son la cifra que fijó Isabel Bonig cuando era Consellera. Explica que les ha sido imposible calcular el dinero necesario para financiar el transporte público metropolitano porque el Gobierno no ha fijado qué tipo de parámetros emplea para hacer esos cálculos, como la población o los kilómetros de red. Cuestión que, dice, quedaría resuelta si España contara con una ley de financiación del transporte público como la que tienen otros países europeos.

De otro lado, Eusebio Monzó, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, coincide con la gerente de la Autoridad metropolitana en la necesidad de que exista una ley de financiación de transporte púbico, pero asegura que, a pesar de los intentos del PP, la oposición no ha permitido que prosperara.

Respecto al dinero que aporta el Gobierno Valenciano al transporte público metropolitano, cree que debería ser más y, sobre todo, debería ser a través de la nueva autoridad de transporte. Por eso, anuncia que en el Ayuntamiento el PP presentará una moción reclamando al Consell que aclare qué cantidades aportará: