Orengo: “Soy un gordito cobarde, estoy dispuesto a contarlo todo”

La otra cita de este viernes estaba en el Senado, en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos, donde han comparecido los socialistas José Manuel Orengo, Pepe Cataluña y Joan Ignasi Pla.

El ex alcalde de Gandia, Jose Manuel Orengo, ha negado la existencia de una trama de financiación ilegal del PSPV y ha señalado que, si la había como sostiene la policía, no ha tenido nada que ver. También ha admitido que en su etapa de alcalde contrató con la empresa Crespo Gomar, pero esos contratos no llegan ni al 10% de los contratos que recibió después con el popular Arturo Torró al frente de la alcaldía. Durante su intervención, la tensión con el portavoz popular, Luís Aznar, el único que ha preguntado, ha crecido por momentos.

Orengo ha afirmado que la denuncia que da origen a la investigación en 4 juzgados parte de una documentación anónima, pero para él no es así, sino que el que aporta la documentación (que se podría haber manipulado) es Torró. Las interrupciones entre Orengo y Aznar han sido constantes, los dos han protestado respectivamente sobre sus maneras, pero la presidenta ha llegado a amonestar a Orengo, al que le ha dicho que no aporta nada al ser preguntado por los contratos de Crespo Gomar durante su etapa. Orengo manifestaba que no lo recuerda y ha ofrecido consultar la documentación al respecto, pero no le han dejado.

Por su parte, Luís Aznar ha insistido en que estamos ante la punta del iceberg, que Crespo Gomar es la empresa financiadora del PSPV, y que recibió contratos de ministerios, empresas publicas y ayuntamientos socialistas, y ha indicado que como Orengo no ha explicado nada, tendrá que acudir Ximo Puig a la comisión.

Tambien ha comparecido el ex secretario de finanzas del PSPV, Pepe Cataluña, quien ha afirmado que dejó ese puesto en 2004 para ser uno de los consejeros de Bancaja y ha expresado desconocer porque llegó un sobre a la sede del PSPV con su nombre en 2007 con una factura de Crespo Gomar en relación a la empresa Blauverd. Cataluña afirma que aun siguen llegando cartas a su nombre en la sede de los socialistas valencianos.

El último en comparecer ha sido el ex secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, que ha negado conocer los contratos que le mostraba el popular Luis Aznar, y argumenta que se dedicaba a labores políticas y no de gestión. Él mismo ha llegado a compararse con Rajoy, que también utiliza este argumento cuando habla de Gürtel:

Además, Pla apunta que la juez que recibió la causa repartió el asunto en otros cuatro juzgados porque no vio indicios de delito. El popular Luís Aznar le corregía, porque la juez sólo habla de una posible prescripción, no de que los delitos no existieran y, por eso, para que se investigue, ha remitido la causa a los juzgados que correspondían.

En esa comisión solo participan el portavoz del PP, y el del grupo mixto que, sin embargo, no hace preguntas a los comparecientes. Los demás grupos no han acudido este viernes a la comisión, ni siquiera diputados que no son los portavoces.