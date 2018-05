PP y Psoe tienden puentes

Luis María Beamonte ha vuelto a hacer en la sesión de este viernes una intervención muy critica con el presidente Lambán y su gobierno, pero cuando estaba finalizando, le hacia una propuesta; "Yo le ofrezco la posibilidad de que dialoguemos" señalaba el líder popular tras pedirle que asuma "la necesidad que tiene de diálogo" y que lo haga con "franqueza y humildad".

Las palabras de Beamonte no han caído en "saco roto" porque el Presidente recogía el guante señalando que aceptaba su propuesta " de todo corazón y con toda sinceridad" . Javier Lambán no escondía que no solo en público, también privado le había ofrecido dialogar y negociar ya que se trata "de un grupo muy importante al que yo respeto, diga usted lo que diga".

Podemos e IU

Más duro ha sido el debate entre Lambán y Podemos. Su portavoz Maru Díaz criticaba al Gobierno porque considera que no está mejorando el servicio de comedor escolar. La diputada recriminaba al presidente el "estar a otras cosas".

Javier Lambán respondía recordando las últimas decisiones que ha tomado su gobierno y aprovechaba la ocasión para denunciar el bloqueo de la ley de renta social básica que achaca a Podemos.

También ha sido intenso el debate entre el presidente de Aragón y la diputada de IU Patricia Luquin, a propósito del pacto alcanzado entre PSOE y Ciudadanos para rebajar el Impuesto de Sucesiones. Luquin piensa que Lambán parece más comodo mirando a los partidos de la derecha. Lambán le respondía diciendo que no ha cambiado de bando.