Susana Díaz renueva su apoyo al campo almeriense con el Plan Renove

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció ayer que este verano se va a aprobar la primera partida de 20 millones de euros para el desarrollo del Plan Renove de invernaderos en la provincia de Almería.



Una quinta parte de esa financiación verá la luz verde en las próximas semanas y se podrán atender de esta manera las más de 150 solicitudes que se han presentado ya ante la Administración autonómica, según avanzó la presidenta de la Junta tras una visita oficial a la cooperativa agrícola Vicasol, en La Puebla de Vícar.



No fue ésta la única promesa que trajo en la cartera la presidenta, ya que Susana Díaz también aludió al impulso que se le quiere dar desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural a las ayudas para modernizar explotaciones agrarias. Esas ayudas, según recordó, tienen un montante total que supera los 109 millones.



Desde el departamento que dirige el almeriense Rodrigo Sánchez Haro se ha explicado que las ayudas tendrán como destino la mejora de explotaciones agrícolas en general y los beneficiarios pueden ser agricultores o agrupaciones de agricultores titulares de explotaciones agrarias situadas en Andalucía y jóvenes que se incorporan a la actividad agraria (relevo generacional).



“En breve saldrá la adjudicación de ayudas”, proclamó en el salón de actos de Vicasol la presidenta de la Junta, arropada por decenas de agricultores y cargos institucionales.



En su intervención, Díaz Pacheco también se refirió a la pujanza del sector agroalimentario almeriense y cómo éste ha contribuido a que la comunidad alcanzara cifras de récord en las exportaciones.



Así las cosas, la jefa del Gobierno autonómico aludió a los 5.000 millones de euros que se facturan en la provincia sumando la producción agrícola y la industria auxiliar agraria.



“El sector agrícola de Almería está en su momento dulce. Las 250 empresas de esta provincia generan 110.000 empleos de forma directa e indirecta. Estamos ante un sector estratégico, clave y fundamental para la economía almeriense y la andaluza. Yo no me canso de decir en todos los rincones que el volumen de las exportaciones del año pasado en Andalucía no hubiera sido posible si no hubiera tirado como ha tirado el sector agrícola almeriense”, dijo textualmente Díaz.



Con esas cifras, la presidenta pidió “reciprocidad” hacia la provincia por parte de las distintas administraciones. “Cuando alguien lo hace bien, hay que protegerlo, ayudarlo, mimarlo y acompañarlo”.



Fue en este punto cuando Díaz habló de los nubarrones negros que acechan hacia Andalucía en general y Almeria en particular con los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC) diseñada desde la Comisión Europea. La presidenta pidió al Gobierno central y a la CE “lealtad con los productores y agricultores, especialmente en Andalucía” y que, de cara al próximo marco 2021-2027, que los países "pongan más dinero" para evitar esos recortes.