El Óbila recupera su identidad pero cae eliminado de forma cruel

El Ávila Auténtica-Carrefour El Bulevar ha quedado eliminado de los playoffs de ascenso a la LEB Oro, tras perder el tercer partido de la serie (75-76), frente al HLA Alicante, en el CUM Carlos Sastre.

Ávila Auténtica-Carrefour El Bulevar 75 (31+13+14+17): Cazorla (10), Opong (23), Sidao (16), Mulero (2) y Sikiras (5). También jugaron: Hittle (2), Aramburu (3), Ballespín (4), Wilson (0) y Berni García (10) HLA Alicante 76 (26+12+19+19): Fernández (6), Lobo (15), Obiekwe (11), Outerbridge (19) y Rivero (6). También jugaron: Chapela (4), Díaz (4), Sidibe (8), Grosse (0) y Lafuente (3)

Los alicantinos se meten por la vía rápida en semifinales (3-0) tras asaltar el pabellón abulense, en donde los locales no perdían desde mediados de Diciembre.

Fue un encuentro igualado que comenzó vibrante y con intercambio de canastas y triples por una y otra parte. La ventaja era abulense al descanso (44-38). Los alicantinos salieron decididos a romper el partido en el tercer cuarto y lo lograron (44-53) con un parcial de 0-15. En ese momento, Berni García y Robinson Opong decidieron echarse al equipo a la espalda y lograron darle la vuelta a la situación (58-57). En el último cuarto, la igualdad fue la nota predominante y, en los instantes finales, un 2+1 de Sidao pareció definitivo (75-73) a falta de 12". En la jugada siguiente, el HLA Alicante no encontraba huecos en la defensa abulense, que tenía la opción de hacer falta al no encontrarse todavía en bonus. El balón acabó llegando a Kingsley Obiekwe que, en un lanzamiento forzado que tocó en el tablero, anotó el triple que ponía por delante a su equipo. Quedaban menos de dos segundos y aunque todavía hubo opción para un tiro de Jon Ander Aramburu, que pidió falta, pero el balón no entró.

El Óbila pone fin así a una magnífica temporada, en donde el equipo finalizó cuarto en la fase regular, pasó la ronda de cuartos de final en los playoffs, por la vía rápida (3-0) ante Aceitunas Fragata Morón y ha caído eliminado en semifinales frente a uno de los mejores equipos de la competición, el HLA Alicante, en una eliminatoria en donde la clave estuvo, probablemente, en los partidos que se disputaron en el Pabellón Pedro Ferrándiz.