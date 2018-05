Esperando la puntilla

O se pone las pilas o al Sporting le peligra todo. Y todo no es ya el ascenso directo, que ya es casi una entelequia. Si el Rayo y el Huesca ganan, eso se acabó. Pero todo es todo. Peligra el tercer puesto, porque como el Sporting no salga del bloqueo futbolístico los rivales que viene por detrás no le van a perdonar. Y peligra el ascenso vía playoff porque el equipo de las últimas jornadas no es aquel que nadie quería encontrarse en un cruce por subir a Primera.

¿Qué fue de aquel Sporting sólido, solvente, que no encajaba goles, que parecía llevar los partidos siempre a su terreno y en el que Jony, Rubén García, Carmona y Michael Santos marcaban la diferencia arriba? Se ha diluido. O fallan las piernas o falla la cabeza. O ambas.

Lo más doloroso de Tenerife es que la derrota no es, ni mucho menos, injusta. Un equipo que se está jugando la temporada no puede no imponerse salvo en algún arreón puntual, no puede pasarse minutos y minutos sin tirar a puerta y no puede encajar el gol que encajó en el minuto 82. El fallo es de Calavera, que no corta el pase, pero Calavera no perdió el partido. Lo perdieron los once, el once de gala, que no estuvo a la altura.

El problema es serio. Baraja, que ya libró al Sporting de un desastre esta temporada, ahora tiene que encontrar la fórmula para evitar el segundo.