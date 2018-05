El Quabit BM se despide en Granollers de la mejor liga de su historia

Liga Asobal 30ªJ

BM Granollers Vs BM Guadalajara (Sábado 17:00 Palau d'Esports de Granollers)

El Quabit BM se despide en Granollers de la mejor liga de sus 12 años de historia en Asobal. Los morados se juegan la octava plaza y necesitan puntuar o que Atlético Valladolid no gane a León para asegurarla. Enfrente los alcarreños tendrán a un Granollers que también se juega algo importante como es la Champions de la próxima temporada. En el conjunto catalán militan los ex jugadores morados César Almeida "Bombón" y Jorge Silva y Alex Márquez, hermano de Chema Márquez. El jugador del Quabit se proclamará por segundo año consecutivo, máximo goleador de la Liga Asobal. Para la cita César Montes no podrá contar con el capitán Javi Parra, que sufrió ante Zamora una rotura de escafoides, además son duda por distintos problemas físicos Javi García, Sergio Mellado, Bozalongo y Vidal.

El técnico ha analizado el partido en sala de prensa. Escucha aquí sus declaraciones: