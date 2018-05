Un manifiesto comprometido por la sanidad

La práctica totalidad de las organizaciones sociales relacionadas con la sanidad pública canaria y también los operadores de este indispensable servicio público, dígase: Colegios de Médicos, de Enfermeros, de Fisioterapeutas y de Farmacéuticos. Además de los sindicatos de médicos, u otros como CCOO, UGT. Incluidos las asociaciones de pacientes, de diabéticos, de pacientes renales, la Asociación Española de la lucha contra el cáncer, de enfermedades raras y otras muchas, sin olvidar a la Asamblea 7 Islas, han firmado un manifiesto por la sanidad pública canaria que pone negro sobre blanco su absoluto apoyo al compromiso por la sanidad canaria que se firmó en el mes de Diciembre pasado con la consejería, con el fin de seguir avanzando en la apuesta por mejorar el sanidad canaria.

Ante la insistencia por parte de algunos sectores de machacar indiscriminadamente todo lo que mueve en la mejora, parece un buen momento para reafirmar su apuesta por el Compromiso que ya se ha empezado a notar. El no por el no, no sirve y simplemente intenta poner piedras en el camino.

La principal herramienta para conseguir el objetivo como advierten en el texto está en la colaboración de todos, integrando a las asociaciones de pacientes y el resto de organizaciones para empezar a ejecutar las políticas pactadas. Muchas de ellas ya están en funcionamiento en estos pocos meses. Y la otra pata es la política, este movimiento que conlleva el compromiso, debe seguir su hoja de ruta, entre otras cosas porque es un movimiento apolítico y debe producir un gran pacto de todos los partidos políticos por la sanidad canaria en el parlamento de las islas. Hay que olvidarse del pasado y apostar por encontrar la excelencia en el servicio canario de salud.

Este manifiesto que les estamos contando esta mañana, se trae ya de la mano los hechos de los 6 meses desde que se firmó y se trata de conocer lo que se ha hecho. Y lo que se ha puesto en funcionamiento es, la escuela de pacientes, para ayudar a otros pacientes. Se han estabilizado contratos, pasando a unos 3000 eventuales a fijos, en todas las categorías. Se ha activado el desarrollo de la carrera profesional y también se han convocado plazas para el 100% de las vacantes. Y por último, lo que nos cuentan es que se ha aprobado un plan de urgencias, después vendrá el informe de cuidados paliativos, salud mental o atención primarias.

Estas mejoras que empiezan a notarse, a corto y medio plazo permitirán ver los cambios de un día para otro.

Teniendo este Compromiso por la sanidad canaria, junto a la mejoría económica y cerrando con el apoyo a lo pactado y así se refieren este el manifiesto. Un documento valioso para mejorar hacia una sociedad del bienestar. Mañana se manifiestan movidos por intersindical canaria y por la asociación en defensa de la sanida pública, en la varias islas, los ciudadanos y trabajadores que quieran, en una marea blanca canaria. Pero lo cierto es que por un lado están unos que pactan con el gobierno y por otro están los que no se creen nada.

Pues claro que todo no se puede hacer en un día y menos en sanidad, pero lo esencial es que se han puesto las primeras piedras y el rutómetro y se ha activado.

El sistema sanitario siempre es imperfecto, pero esto no quita que no lo apoyemos de forma razonable, es parte de nuestro futuro.