El final de una era

Martín Mantovani y Asier Garitano, capitán y entrenador del C.D. Leganés (17º, 40 puntos), disputarán ante el Real Betis B. (6º, 60 puntos) en Butarque (sábado, 16:15 horas) su último partido con el conjunto blanquiazul después de que se confirmase la marcha de ambos al final de la presente temporada tras llegar al equipo en Segunda División B.

Será un homenaje a sus figuras, imprescindibles para entender los éxitos pepineros en estas últimas temporadas.

Los dos aparecen en imagen, en el caso del futbolista luciendo una camiseta con el mensaje 'Eterno 5' y también celebrando uno de los ascensos que ha vivido.

Junto a ellos la frase 'el último partido de una época histórica' y el hashtag #LeyendasPepineras.

El secretario técnico del C.D. Leganés, Txema Indias. / Carlos Mateos (EFE)





“Queremos un sustituto cuanto antes”

Txema Indias, secretario técnico del C.D. Leganés, dijo, en una entrevista concedida a EFE, que si bien al club le gustaría tener cerrado cuanto antes al sustituto en el banquillo de Asier Garitano, sería "un error y una equivocación" fijarse plazos.

Nombres como los de Guti, Jagoba Arrasate o Mauricio Pellegrino se han asociado al banquillo leganense.

"No creo que debamos marcarnos una fecha. Si generalmente no nos la marcamos en fichajes, menos en una decisión tan importante. Cuanto antes estuviera muchísimo mejor porque es un poco la pieza clave, con la que se empieza el nuevo proyecto en el Leganés. Pero no creo que nos tengamos que poner una fecha, sería un error y una equivocación", explicó.

"Lo que sí tenemos que tener claro cuando nos sentemos de nuevo es qué queremos. Y si encontramos ese entrenador que queremos, cuanto antes podamos firmarlo mejor", añadió también sobre el nuevo entrenador.

"Hay un abanico de entrenadores y desde que Asier dio la noticia de manera pública el aluvión es brutal. A día de hoy no es definitiva todavía la decisión pero no creo que fuera un tema que nos frenara si queremos de verdad un entrenador de esas circunstancias. Se podría firmar, se podría hablar y seguir adelante", destacó.