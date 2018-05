Las fiestas de Getafe llenan de música el fin de semana

Este fin de semana, del 18 al 20 de mayo, la agenda cultural del sur de Madrid nos lleva el viernes hasta Getafe, donde tenemos al ballet de Moscú representando el clásico Giselle en el teatro Federico García Lorca a las 19:00 horas. Pero además la mejor música se da cita en las fiestas patronales con Siniestro Total en el recinto ferial a las 22:30 horas y el parque Lorenzo Azofra acoge las primeras actuaciones del festival Cultura Inquieta con Salida de Emergencia, Slap Gurú o Moon Cresta desde las 21:00 horas.

En Fuenlabrada tenemos teatro con ‘Crimen y Telón’, comedia en el teatro Josep Carreras a las 21:00 horas, además de música con el concierto tributo a Nirvana a las 21:30 horas en el Espacio Joven La Plaza, actuación de The Rockers Band en la sala del mismo nombre y concierto de percusión por ensembles de alumnos de conservatorios de toda la región a las 19:00 horas en el teatro Tomás y Valiente.

En Pinto tenemos el pregón de las fiestas del Santísimo Cristo del Calvario, que se celebran durante los próximos diez días hoy con la actuación del coro Aires Andaluces y de la Casa de Castilla-La Mancha, en la plaza de la Constitución a las 21:30 horas.

En Valdemoro el festival de teatro nos trae la obra ‘Los intereses creados’, con alumnos del colegio San José, en el escenario del teatro Juan Prado a partir de las 18:00 horas. El escritor local Fernando Martín Pescador presentará su último libro, ‘Valdemoreños’, a las 19:30 horas, en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Municipal Ana María Matute.

Los conciertos del recinto ferial centran las fiestas de Getafe / Ayuntamiento de Getafe

El sábado 19 en Getafe comienzan oficialmente las fiestas patronales con el pregón de la coral polifónica en la plaza de la Constitución a las 21:00 horas. A la misma hora tenemos concierto del Fender Club Band dentro del Cultura Inquieta en el parque Lorenzo Azofra. En la catedral tenemos la Salve a las 22:30 horas, concierto de Raya Real a las 23:00 horas en la plaza de la Constitución y concierto de Nach en el recinto ferial a la misma hora.

En Fuenlabrada estaba prevista la representación de la obra ‘Cinco Horas con Mario’, de Miguel Delibes, en el teatro Tomás y Valiente a las 20:00 horas con Lola Herrera. Lamentablemente la actriz ha tenido un accidente y la obra ha sido cancelada. En cualquier caso, en el plano musical, Terminal Seis y Sinestress actúan en la sala The Rockers a partir de las 23:00 horas.

En Leganés comienza el programa Plaza Activa de cultura en las calles, con el teatro circo de ‘Soy ellas’ en Plaza Mayor, los títeres de la obra ‘Kissu’ en Arroyo Culebro, más títeres con ‘Palabra de Vaca’ en los jardines del José Saramago, el teatro de Astokillo Circus en la plaza del Laberinto y el circo de Mestre Fufo Circoncherto en la plaza Miguel Hernández, todo a las 20:00 horas. Y también la compañía Teatro Estable de la localidad pone en escena la obra ‘El inspector’, de Nikolai Gogol, a las 19:00 horas en el teatro Rigoberta Menchú.

En Valdemoro el festival de teatro nos trae la obra ‘Pic-Nic’ y ‘El tesoro y el dragón’, con alumnos del taller de teatro de la Universidad Popular de Valdemoro, en el escenario del teatro Juan Prado a partir de las 18:00 horas. Además la plaza de la Constitución acoge la recreación del levantamiento de Varsovia de 1944, una actividad de divulgación histórica que comenzará a las 10:00 horas con la apertura de los campamentos militares e incluye además dos conferencias y una actuación coral.

Pinto revivirá los grandes éxitos del grupo Mecano gracias a un conciertos tributo / GARCIAGamma-Rapho via Getty Images

En Pinto las fiestas del Santísimo Cristo de la Salud nos traen un encierro infantil a las 12:30 horas y un espectáculo de homenaje al grupo Mecano junto a la Banda Municipal de Pinto, en la plaza de la Constitución a las 21:30 horas.

En Parla las asociaciones Cima de los Vientos, Oráculo Del Sur, Sensei, Vértice y Creybam nos proponen unas tarde lúdica. Las “II Tardes Lúdicas” tendrán lugar en el local ubicado en la c/ Ciudad Real esquina c/ Palencia. Las actividades son gratuitas y a partir de las 17:30 horas habrá juegos de mesa, Softcombat, Torneo Dragon Ball (PS4), juegos de rol, torneo de futbolín, torneo Fifa 2vs2 (PS4) y Just Dance (Wii).

En Ciempozuelos podemos ver "Presas”, a las 20:00 horas, dentro del XVIII Certamen de Teatro Villa de Ciempozuelos de la mano de Quillotro Teatro , en la Sala Multifuncional.

La carrera de autos locos es un clásico de las fiestas de Getafe / Ayuntamiento de Getafe

Y el domingo 20, en Getafe seguimos de fiestas con la carrera de autos locos a las 12:00 horas en el parque de la Alhóndiga, concierto de Obk en la plaza de la Constitución a las 22:30 horas y, a la misma hora, concierto de Efecto Mariposa en el recinto ferial.

En Leganés sigue el programa Plaza Activa de cultura en las calles, con las mismas obras pero diferente escenario: ‘Soy ellas’ en Plaza del Laberinto, los títeres de la obra ‘Kissu’ en Plaza Mayor, más títeres con ‘Palabra de Vaca’ en plaza Miguel Hernández, el teatro de Astokillo Circus en Arroyo Culebro y el circo de Mestre Fufo Circoncherto en los jardines del José Saramago, todo a las 12:00 horas.

En Pinto siguen las fiestas del Cristo con misa y actuación de Aires Andaluces en la ermita a mediodía, procesión también de la ermita a las Capuchinas a las 18:30 horas y, para grandes y pequeños, primer concurso de coches eléctricos teledirigidos, Copa Piston, en el circuito de Educación Vial del parque Juan Carlos I a las 17:30 horas.

En Valdemoro el festival de teatro nos trae las obras ‘Orfeo y Eurídice’ y ‘Una historia de ángeles y demonios’, con alumnos infantiles del taller de teatro de la Universidad Popular de Valdemoro, en el escenario del teatro Juan Prado a partir de las 18:00 horas.

En Ciempozuelos veremos "El Rodar de Rocinante", a las 18:30 horas, dentro de la VI Muestra de espectáculos infanto-juvenil “Las Tardes de los Domingos” con la Asociación Cultural Cicloteatro e Improvisación, en la Sala Multifuncional.