El PSOE está valorando las consecuencias en el cambio de presidencia del PP

El PSOE está valorando las consecuencias que puede tener el cambio en la presidencia del PP de Soria que se ha producido esta semana. Así lo ha reconocido el alcalde de Soria, Carlos Martínez, quien explica que “hemos hablado, lógicamente estos días toca hablar de cómo están en las filas del PP y de esos movimientos”. El alcalde de la capital se ha mostrado evasivo ante las preguntas de la Cadena Ser sobre si teme que el PSOE no acabe la legislatura al frente de la diputación si José Antonio de Miguel vuelve a las filas populares. “No podemos cuestionarnos ni la Diputación ni el Ayuntamiento de la ciudad”, ha advertido.

Martínez no muestra preocupación por la repercusión que puede tener en las urnas el cambio de presidencia. “No es una cuestión de temor, sino de que cuando te enfrentas a unas elecciones cada uno se presenta a lo que ha ejecutado y la ciudadanía exige. Yo no me presento nunca con miedos ni temores, dice.