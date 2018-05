Torra ajorna la visita als presos i la formació de nou Govern

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha posposat al pròxim dilluns "per raons organitzatives i logístiques a petició del ministeri de l'Interior" el viatge previst per demà a les presons d'Estremera, Soto del Real i Alcalà Meco per visitar els presos sobiranistes.

Així ho han explicat fonts de la Generalitat, després que Torra hagi pres possessió aquest matí del seu càrrec en un acte sense representants del Govern central.

Torra havia enviat una carta al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, per informar-lo que volia visitar els polítics sobiranistes en presó preventiva, demà divendres, després de la seva presa de possessió.

En la carta, el nou president de la Generalitat esmentava que desitjava visitar els exconsellers Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull a la presó d'Estremera (Madrid).

També a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart al centre penitenciari de Soto del Real, i a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa a Alcalá Meco (Madrid).

Tot plegat, aquest ajornament també provoca que fins la setmana vinent no s'acabi de concretar el nou Govern català. Ballen molts noms, es dóna per segur, per ejemple, que Elsa Artadi i Eduard Pujol i Pere Aragonès en formaran part, però només se sap del cert que els exconsellers d'Esquerra Republicana han rebutjat l'oferta de restitució de Torra. Només resta pendent saber què farà Toni Comín.