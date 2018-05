Drons per trobar pasteres

La fundació de la companyia espanyola Hemav ha desenvolupat un dron de reconeixement a mar obert per buscar persones i embarcacions per millorar les missions de rescat de l'ONG badalonina Proactiva Open Arms, que així duplicarà la seva àrea d'actuació.

Segons han informat l'empresa i l'ONG, els drons treballaran de forma autònoma recorrent diferents àrees del mar Mediterrani, permetran cobrir una àrea més gran i asseguraran una vigilància contínua.

El projecte rep el nom de 'Freeda' i permetrà controlar des d'un lloc remot la zona més pròxima a la costa sense posar en perill la tripulació del vaixell, les prop de 12 milles nàutiques on no es permet l'accés a cap ONG per temes legals.

Segons ha explicat el coordinador del projecte, Sergi Tres, "el dron desenvolupat té la capacitat de detectar embarcacions i persones mitjançant l'ús de sensors tèrmics. Una vegada localitzat l'objectiu, envia instantàniament imatges al vaixell base, on es prenen les decisions d'actuació. Quan esgota la bateria, el dron torna al vaixell i realitza l'aterratge de forma automàtica".

Els drons, a més, poden volar llargues distàncies i fer grans exploracions en llocs més o menys aleatoris ampliant l'abast del rastreig.

Segons Tres, utilitzant diversos drons a la vegada es pot arribar a tenir una vigilància pràcticament permanent de grans extensions del mar Mediterrani i reduir notablement el nombre de naufragis.

Fins ara, Open Arms envia les llanxes quan estan a unes 20 milles nàutiques de l'objectiu, però un dron pot ser armat i llançat pràcticament en el mateix moment en què es rep l'avís, i pot viatjar a una velocitat superior a la de les llanxes, pel que pot arribar molt abans al lloc, iniciar una exploració, detectar ràpidament l'objectiu i enviar les seves coordenades.

Un 13,3% dels rescats al Mediterrani durant el 2017 el va portar a terme Open Arms.

El coordinador d'Open Arms, Gerard Canals, ha explicat que "amb l'aplicació de la plataforma UAV (sigles angleses d'Unmanned Aerial Vehicle, conegut popularment com a dron) podrem duplicar l'extensió que controlem i l'àrea en la qual es realitzen la majoria dels rescats (uns 3.000 metres quadrats) estarà sota vigilància contínua".

L'empresa espanyola Hemav, que s'ha situat com la quarta operadora mundial de drons, segons Drone Industry Insights, la van constituir el 2012 set joves enginyers aeronàutics de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El 2014 va fer una primera ronda d'inversió de 450.000 euros, que va batre rècords històrics a Espanya en micromecenatge, gràcies a la qual va començar a crear una xarxa de concessionaris agrícoles.

El 2016 va portar a terme una altra ronda d'inversió per 3 milions d'euros, que li ha permès iniciar la seva expansió internacional.