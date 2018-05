"Nomenar consellers són a la presó no és legal ni viable"

El portaveu del Govern Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat avui que l'Executiu té un pla per actuar en el cas que el president Quim Torra nomeni per al seu Govern exconsellers que es troben a la presó preventiva perquè no seria viable ni de "sentit comú" que complissin la seva funció. En la roda de premsa, després del Consell de Ministres, Méndez de Vigo ha explicat que el Govern està preparat davant aquesta eventualitat, però "no actua sobre hipòtesis" per la qual cosa només procedirà "si es fa" efectiu aquest tipus de nomenaments.

Ha insistit que és necessari un Govern "legal i viable" a Catalunya i per ser viable "implica poder exercir realment les competències" per part dels consellers, fet que "factualment no és possible" si aquests es troben a la presó. Per això, ha fet des del Govern central una crida a Torra perquè "imperi el sentit comú" perquè si constitueix un Executiu amb algun dels seus membres empresonat la lectura que es faria és que "hi ha un president de la Generalitat que vol augmentar la tensió" i "això no porta enlloc", ha advertit.

PROMETRE EL CÀRREC A LA PRESÓ

Quim Torra es planteja ara que els exconsellers empresonats recuperin les seves funcions prometent el càrrec a la presó. Aquest és un dels plans que hi ha ara mateix sobre la taula, però la prioritat és aconseguir que el jutge Pablo Llarena deixi sortir aquests polítics de la presó perquè puguin prendre possessió en un altre ambient

El president Torra va oferir a tot el Govern cessat tornar al càrrec que ocupaven abans del 155, però un dels interrogants que s'obre és què passa si, per exemple, el jutge Llarena no autoritza als empresonats a anar a Palau a prendre possessió. La hipòtesi principal que defensen a 'Junts per Catalunya' és que els ex consellers tenen tot el dret del món a sortir de la presó i exercir el càrrec, però el diputat Francesc de Dalmasses planteja a la Xarxa una hipòtesi que encara no es descarta del tot: que la presa de possessió sigui a presó.

A través del seu entorn, dos dels ex consellers que tenen més números per ser restituïts, Jordi Turull i Josep Rull, han fet una piulada idèntica on defensen que la seva presó és injusta, que tenen els seus drets polítics intactes (és a dir, que han de poder ser consellers), i on afirmen que ara el dubte és si són "presos polítics" o "ostatges de l'Estat".