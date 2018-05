Y llegó la Feria

A las doce de la noche del sábado. Con puntualidad británica se encendió la portada del recinto ferial del Arenal. Miles de bombillas con tecnología led (casi dos millones) iluminaron las calles que acogerán esta semana las casi cien casetas con que cuenta la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Por delante, ocho días en los que se estima que pasarán por el recinto un millón de personas.

Las autoridades municipales presenciaron el momento del encendido del alumbrado / Cadena Ser

Con esta celebración se pone el punto y final a un mes de mayo festivo que comenzó con las Cruces, que tuvo su momento álgido con el Festival de los Patios y que ahora centra todas las miradas en la Feria. "Volvemos a la Feria con el mismo empeño de todos los años, hacer de este recinto un espacio donde la diversión y la convivencia sea una seña de identidad de esta Feria. Es una celebración abierta, hospitalaria, donde aceptamos a todos los visitantes que llegan a Córdoba. Que todas las personas encuentren un espacio donde disfrutar con los amigos, con la familia, con unas buenas condiciones de seguridad. Ése ha sido el empeño del equipo de Gobierno en las semanas previas", afirmó la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio.

Precisamente la seguridad es uno de los temas que más han preocupado a los responsables municipales en los días previos, sobre todo en una jornada como la del miércoles, con la celebración del macrobotellón en el balcón del Guadalquivir. "Hay que recomendar a quienes vengan a disfrutar de un rato de feria y hagan botellón, que sean comedidos y respeten y se respeten a sí mismos, sobre todo con situaciones que luego hay que lamentar. En este sentido hacemos un llamamiento especial a la gente más joven, que puede disfrutar de mil maneras, pero sabiendo que hay que ser prudentes con el tema del alcohol. Disfrutemos pero con moderación y que el miércoles esté todo como en años anteriores. No debe pasar nada extraño que no tengamos previsto. Hay un buen equipo sanitario y de seguridad preparados. Que disfruten, pero que no ocurra nada. Estaremos muy vigilantes con los menores. Ahí sí seremos duros porque es nuestra obligación", afirmó el concejal de seguridad, Emilio Aumente, quien confía en que dentro de pocos días se pueda solucionar la reclamación de los Bomberos municipales, en su solicitud de más personal. "Se resolverá en muy pocos días. En una parte llevan razón, sobre todo en la falta de personal. En otras cosas no tanto. Espero que podamos resolverlo inmediatamente", afirmó Aumente.

Un grupo de bomberos aprovechó el momento del encendido del alumbrado de la Feria para mostrar su protesta ante los miembros del equipo de Gobierno presentes.