Ana Ferrer dice adiós al deporte profesional

Afortunadamente el deporte Pitiuso está cada vez más lleno de grandes talentos que dejan huella. Y uno de esos nombres propios es el de Ana Ferrer, una de las mejores jugadoras que ha dado el balonmano ibicenco, que ha anunciado su retirada del balonmano profesional. Lo deja porque dice que "quiero disfrutar de más tiempo para mí, seleccionar si quiero descansar, viajar o hacer otras cosas". También porque "ahora soy entrenadora profesional y me hace muy feliz ayudar a la gente y quiero invertir tiempo en seguir formándome".

De hecho la jugadora del Ants:Bfit Muchoticket Puchi ya tenía decidido dejar la competición hace tres años cuando dejó de jugar con el Alcobendas en la máxima categoría del balonmano femenino y regresó a Ibiza, pero claro vuelves aquí, el equipo de Puchi se deshacía y cuando tienes enfrente a tus compis de siempre y sólo con pensar en volver a jugar a su lado y disfrutar no pude decir que no".

Señaló que en Madrid aprendió "muchísimo, pero acabé viendo el balonamno como un trabajo y no como una diversión, pero al volver a Ibiza volví a disfrutar del balonmano y he terminado con quien empecé y con quien más quiero". Destacó que con el Puchi "me tocó la lotería" destacando no sólo el ascenso a la máxima categoría " también cuando fuimos campeonas de España, ahora la permanencia, me llevo muchos tesoros"

Ferrer que en su despedida estuvo acompañada por el presidente y el entrenador del Puchi y por varias de sus compañeras tuvo palabras de elogio para el entrenador, Noel Cardona, que tampoco estará en el banquillo la próxima temporada " he tenido diferentes técnicos, pero Noel es una persona con la que he crecido y a la que siempre hemos querido imitar, sobre todo en aspectos fuera de la pista, más que dentro de la pista. Ha marcado nuestro crecimiento, siempre ha estado a mi lado y me ha apoyado y me da pena que lo deje porque nunca he conocido un entrenador igual".

Con 28 años, 16 de ellos jugando al balonmano, con ocho temporadas en la categoría profesional, internacional con España en categorías inferiores, Ferrer se corta la coleta " necesito dar este paso, tengo muchos retos y el día sólo tiene 24 horas.Me va a dar mucha pena no jugar más con ellas, pero puedo aportar mucho". También mostró su deseo "de que siga el equipo y darles caña nivel físico".