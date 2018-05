Debate en la SER, a un año de las elecciones autonómicas

La SER ha reunido a los portavoces de los 5 grupos parlamentarios de les Corts Valencianes a un año de las elecciones autonómicas, en un contexto marcado por la situación nacional, tras la moción de censura presentada el pasado viernes por el PSOE en el congreso.

El socialista Manuel Mata, que apoya la decisión de la dirección federal de su partido, espera que la inestabilidad no afecte a la Comunitat Valenciana, donde el Consell esta llevando a cabo políticas en beneficio de los ciudadanos. Y aunque pide que la inestabilidad del Gobierno de Rajoy no nos salpique, recuerda que la moción de censura obedece a la detención del ex presidente Zaplana y a la condena del PP en el caso Gürtel.

Por su parte la portavoz popular Isabel Bonig, pide perdón una vez más por los errores cometidos, pero insiste en que el PP ha adoptado medidas que no están adoptando ni los socialistas ni Compromis por su presunta financiación ilegal que se investiga en 4 juzgados.

Bonig confiesa que no le gusta el " y tu más," porque corrupción envenena la credibilidad de los políticos, pero exige que los demás partidos sean coherentes. y pide a Sánchez que actué en caso de que la corrupción se condene en la Comunitat y en Andalucía con el caso de los ERE.

De cara a las autonómicas ¿habrá pactos ?

Isabel Bonig insiste en que no hay que dar por muerto al PP y se muestra convencida de que se recuperara, porque es el partido de centro derecha, recuerda que en las pasadas elecciones fue el partido más votado y volverá a serlo en las próximas autonómicas, así que debería gobernar.

Manuel Mata tambien avanza que Ximo Puig repetirá como candidato, el Pspv acudirá en solitario y esta convencido de que las fuerzas de izquierda ganarán las elecciones.

Tambien Podemos, pero su portavoz Antonio Estañ señala que hay que acabar bien la legislatura cumpliendo el pacto del Botánico, y el Consell actua lentamente.

Y de cara a los comicios Estañ apuesta por pactar con Esquerra Unida y Compromís, pero teniendo en cuenta qué se ofrece a los ciudadanos. Cree que se puede conseguir más uniendo fuerzas.Y en caso de no conseguir esa alianza, el secretario general avanza que si Podemos mejora sus resultados, entraría en el gobierno valenciano, para " forzar" políticas.

También el portavoz de Compromís, Fran Ferri, está convencido de que se reeditará el pacto del Botànic, porque el balance es muy bueno; pero aún queda un año, hay que seguir trabajando y dejar " preparadas" más reformas para la próxima legislatura. Ferri descarta acuerdos antes de las elecciones, afirma que los pactos llegaran tras las elecciones,así que su formación no se presentará en coalición con Podemos..

y por Ciudadanos Mari Carmen Sánchez, destaca el buen momento de su formación en las encuestas pero no se atreve a vaticinar el escenario político autonómico dentro de un año.. Ciudadanos se presentará en solitario a los comicios y después de las elecciones, tiene claro que no pactará ni con Compromís, ni con Podemos y de cara a un pacto con el PP y con el Pspv, recuerda que los dos tienen caso de corrupción que es la linea roja de Ciudadanos