Infraestructuras y transición energética prioridades de la nueva delegada del Gobierno

Aunque ya lleva un par de semanas ejerciendo las responsabilidades inherentes a su cargo, no ha sido hasta este lunes cuando Delia Losa ha tomado posesión de forma oficial como nueva delegada del Gobierno en Asturias. Un gobierno que por cierto no ha enviado a ningún representante al acto celebrado en la sede de la Plaza de España de Oviedo. No han faltado el presidente del Principado, Javier Fernández, o el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) Adrián Barbón.

En presencia de ambos Losa ha enumerado los retos que asume como más relevantes en su calidad de representante de la administración del estado en Asturias. No ha habido sorpresas: el omnipresente asunto de las infraestructuras pendientes y por supuesto el proceso de transición energética están en los primeros lugares.

Al respecto de la cuestión enrgética, los sindicatos advierten al Gobierno de Pedro Sánchez que el cierre de las térmicas y de las minas no se resuelve con más fondos mineros. Piden que se pongan sobre la mesa alternativas sobre cómo se van a cubrir los megavatios que supondrían estas medidas y la forma de evitar la desertización de los territorios afectados.

En UGT empiezan a mostrar impaciencia. Los mensajes del Gobierno hablan de diálogo y de compensaciones, pero no comprenden las prisas con las que se pretende llevar a cabo la transición energética y el cierre de las minas no rentables, no acaban de recibir respuesta a sus peticiones de entrevista con los responsables energéticos del Gobierno y ven con temor que todos apuntan hacia el cierre a cambio de compensaciones económicas, una reproducción de algún modo de los fondos mineros que no han servido para evitar el declive de las comarcas mineras. El mensaje del secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, y del SOMA, José Luis Alperi -ambos presentes en el acto de toma de posesión de Losa- es el mismo y apunta hacia ese temor.

Tampoco creen los sindicatos que haya que cerrar minas de forma inmediata, como exige la Unión Europea para las no rentables. El secretario general del SOMA cree que hay que negociar el mantenimiento de una parte de carbón nacional en el mix energético. Alperi pide al Gobierno de Sánchez que responda cuanto antes a su solicitud de entrevista que le ha enviado, algo de lo que, por el momento, no tiene noticias.