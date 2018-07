Tejera: "Quiero seguir creciendo y el Real Oviedo es un sitio espectacular para hacerlo"

El Real Oviedo presentó este martes a Sergio Tejera. El centrocampista fue el primer fichaje anunciado por el club, tras él se oficializó a Richard Boateng, y este martes tuvo lugar su primer acto como jugador azul. El catalán de 28 años llega procedente del Nàstic de Tarragona, firma por dos temporadas, y se mostró contento por dar este salto en su carrera.

"El año pasado ya tuvimos una conversación. Por circunstancias no pude salir de Tarragona. Este año el interés del club ha sido desde el primer momento. Hemos tardado un poquito porque quería salir de Tarragona de la mejor forma posible pero en cuanto pude dar el sí, lo hicimos. Hablé con Mossa, Rocha, Forlín... te cuentan maravillas de aquí", explicó el catalán en primer lugar.

Además el centrocampista comentó que para él, el Real Oviedo es una gran oportunidad: "Lleva años haciendo las cosas muy bien. Para mi es una oportunidad bonita. Es un club muy ambicioso que merece estar mucho más arriba. Yo también soy ambicioso y vengo a intentar conseguir lo máximo"

"Vengo con muchas ganas de ayudar, de intentar dar mi mejor fútbol para poder devolver esa confianza que me han dado desde el club. No he tenido la ocasión de hablar con Anquela, pero estos días le veré y tendremos oportunidad de hablar de todo", añadió.

"Donde el míster crea que puedo ayudar al equipo, intentaré dar mi mejor versión. He jugado en diferentes posiciones, así que no tengo ningún problema", explicó sobre en qué posición está cómodo.

"Este club está haciendo las cosas muy bien. Quiero seguir creciendo y el Real Oviedo es un sitio espectacular para poder hacerlo", sentenció Tejera.

Tejera es un centrocampista de corte ofensivo, creador, que en los últimos años ha ido puliendo el aspecto defensivo y a día de hoy es uno de los jugadores contrastados de la Segunda División española. En su carrera suma 44 partidos en Primera División, entre Mallorca y Español, y 120 en la categoría de plata, con Alavés y Nástic.