Declara como investigado el Jefe de la Policía Local de Oviedo, en el marco de la 'Operación Enredadera'

Bajo el mandato de la Fiscalía Anticorrupción y varios juzgados del territorio nacional está en marcha una macro operación policial denominada 'Operación Enrededera' con entradas y registros en una treintena de Ayuntamientos de toda España. Entre ellos el Ayuntamiento de Oviedo, donde agentes de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, han entrado y solicitado información tanto en el servicio de Contratación como en las dependencias de la Policía Local en el cuartel de Rubín. Se investigan posibles irregularidades, “amaños” en las adjudicaciones de contratos que tienen que ver con la ordenación del tráfico (semáforos, aplicaciones, cámaras, etc).

En el equipo de gobierno ovetense, según declaraciones del concejal Roberto Sánchez Ramos, están muy tranquilos, si bien ante la gravedad de los hechos el alcalde, el socialista Wenceslao López, al que estos hechos han cogido en Madrid, donde esta mañana se reunía con la ministra de Defensa, en cuanto llegue a Oviedo se reunirá con su equipo de gobierno. Tras dicha reunión según han anunciado desde el Ayuntamiento el regidor comparecerá ante los medios de comunicación.

Ricardo Fernández, el concejal de Seguridad Ciudadana ha acompañado a los agentes que durante cinco horas han registrado las dependencias de la Policía Local en el cuartel de Rubín, y que pasadas las dos de la tarde han salido con abundante documentación y con el Jefe de la Policía Local, José Manuel López, y un subinspector que a esta hora no hemos podido identificar. Todo apunta a su detención si bien a esta hora no tenemos cofirmación oficial dado el secreto de sumario decretado por el juzgado que intruye el caso.

Además tres agentes más han estado desde las 9 y cinco minutos de esta mañana, hasta aproximadamente las 12 en el edificio del Ayuntamiento, en el servicio de contratación, y con ellos el concejal de IU, Roberto Sánchez Ramos, que sustituye al frente del área a Iván Álvarez, de vacaciones. Han salido portando solo un maletín en dirección al cuartel de Rubín. Posteriormente Sánchez Ramos a preguntas de los medios de comunicación no ha podido facilitar ningún tipo de información sobre qué buscan, ni que datos, ni de qué años. Ni él ni el concejal de Seguridad Ciudadana han recibido solicitud alguna de información o registro, sino que han sido avisados por los funcionarios municipales, y ello se han limitado a dar la orden de facilitar todo lo que la policía solicite, "desde archivos, documentación hasta ordenadores de los técnicos pasando por los ordenadores de los concejales, puertas de cristal" ha dicho Roberto Sánchez Ramos.

No saben por tanto, qué contratos ni de qué fechas busca información la policía, podrían ser de ejecutivos anteriores del PP o del actual tripartito de gobierno. En cualquier caso fuentes municipales confirman que la actual adjudicataria de la red semafórica, contratada en 2017 es Aluvisa, que no tiene relación alguna con la empresa investigada Aplicaciones GESPOL, filial de Sacyr. El equipo de gobierno, decía esta mañana, el concejal Roberto Sánchez Ramos, "está... tranquilo no, lo siguiente, y lo siguiente de tranquilo es hipertranquilo".

El juzgado de Badalona que instruye el caso ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha informado a través de nota de prensa de 15 detenciones efectuadas hasta el momento, sin concretar en qué localidades. Entre los detenidos hay empresarios y cargos públicos, que serán puestos a disposición judicial en los próximos días. Los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencias, y cohecho entre otros.