Una jueza de Oviedo tendrá que decidir si eleva recurso al Constitucional contra la Ley de Memoria Histórica

Ha quedado visto para sentencia el juicio contra el ayuntamiento de Oviedo por el reciente cambio de nombre de más de veinte calles de la ciudad en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Aunque esa sentencia dependerá de la decisión de la titular del juzgado de los contencioso- administrativo número 6 de la capital asturiana, ante una cuestión de anticonstitucionalidad presentada por el abogado de una de las partes demandantes, un vecino de Oviedo, que vive en una de las calles afectadas.

Las tres demandas son las presentadas por los once concejales del PP, la de la Hermandad de Defensores de Oviedo y la de José María Pérez, vecino de una de las calles cuya nomenclatura ha cambiado el ayuntamiento en base al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, Comandante Caballero ahora concepción arenal. El abogado de este último, Luis Fernández del Viso, ha presentado por escrito, ya que no cabía hacerlo de otra manera en una vista de conclusiones como la que se celebraba, una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Memoria Histórica entre otros argumentos "porque se refiere solo a los fallecidos de un bando, hubo masacre por las dos partes, pero aquí solo se ataca las calles de un bando y se saltan a otros que pueden tener otras implicaciones políticas".

Ahora será la jueza la que tenga que decidir si eleva la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional ya que un particular no puede hacerlo, es la primera vez que sucede algo así según el abogado de la Federación Asturiana de Memoria y República, parte personada en la causa como demandada junto con el ayuntamiento de Oviedo, y sería el primer recurso de anticonstitucionalidad contra la Ley de Memoria Histórica, algo "esperpéntico" dice el letrado de FAMYR, Rafael Velasco, que espera que la jueza no tenga en cuenta esta cuestión o que en última instancia el Constitucional rechace el recurso.

Si la jueza elevara el recurso quedaría sin efecto la sentencia sobre las demandas contra el Ayuntamiento de Oviedo, que los demandantes motivan en que los nombres de las calles cambiadas no cumplen los requisitos de la Ley de Memoria Histórica, es decir, no hacen exaltación de la guerra civil ni de la represión franquista.