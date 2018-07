Rocha: "El Real Oviedo y el oviedismo es algo muy grande"

David Rocha no seguirá en el Real Oviedo. La noticia la hacía pública el pasado miércoles el conjunto de la capital del Principado de Asturias, dejando así atrás una etapa de dos años juntos. Rocha llegó al conjunto azul en verano del 2016, con Fernando Hierro como técnico, y se marcha en 2018 tras haber sumado más de 60 partidos con el equipo carbayón.

Tras hacerse oficial su marcha desde Asturias SER Deportivos nos poníamos en contacto con él y aprovechaba la ocasión para agradecerle al club la oportunidad de haber defendido sus colores: "Me quedo con lo grande que es el club, lo grande que es el oviedismo. Es una experiencia brutal el haberlo podido vivir en primera persona. Ojalá más pronto que tarde el club pueda volver a la Primera División. El Oviedo y el oviedismo es algo muy grande, afortunado de haberlo vivido"

"Un orgullo más. En los ratitos que me ha tocado llevarlo he intentado hacerlo con la mayor dignidad posible. He rexibido una cantidad enorme de mensajes de todo el mundo. Me voy con una satisfacción personal enorme", añadió el extremeño sobre haber sido capitán.

"Es un partido que se tiene que jugar todos los años, ojalá en Primera División. Es una maravilla y que caiga siempre del lado del Oviedo. Es un partido de mucha responsabilidad, sobre todo para nosotros este año tras 14 sin jugarse. No podíamos fallar y fue una semana muy especial", explicó Rocha sobre el derbi.

"Sergio la verdad que es un 10. Tengo mucha amistad con él, tuve este verano un par de días con él y le hablé de lo que se va a encontrar allí. Le deseo toda la suerte del mundo porque su suerte será del club", comentó sobre el nuevo fichaje azul Sergio Tejera.

Por último Rocha aprovechó para darle un mensaje a la afición: "Darle las gracias a todos. Que apoyen al equipo como lo han hecho esta temporada, hasta el final. Cuando el Tartiere va con el equipo, siempre da la cara. Esperemos que el próximo sea su año".

David Rocha deja el Real Oviedo para regresar al Nàstic de Tarragona donde estará durante las dos próximas temporadas con opción una tercera en función de diferentes objetivos.