Expertos convocados por FADE claman contra el cierre anticipado de las térmicas

Clamor empresarial contra el cierre forzado de centrales térmicas: supondría una nueva reconversión en Asturias totalmente innecesaria, ya que se pueden cumplir los objetivos de reducción de emisiones sin necesidad de forzar plazos. La medida encarecería los costes para las empresas electrointensivas, como Arcelor, Alcoa o Asturiana de Zinz, con riesgo de deslocalizaciones o, como mínimo, de renuncia a inversiones que garanticen su futuro. Además, EdP advierte de un riesgo del que se habla muy poco: nadie explica de dónde saldrían los 12.000 megawatios de respaldo que dan las térmicas y el gas y que no es posible compensar en unos plazos tan breves mediante las renovables.

Son algunas de las luces rojas que han encendido los participantes en la mesa redonda que ha organizado la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) en Oviedo sobre el impacto de la descarbonización en las empresas. Y no lo han dicho cualquiera, sino personalidades tan cualificadas como el director general de EdP España o alguno de los miembros de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética.

Nadie duda de que en 2050 las energías fósiles habrán pasado a la historia. Tampoco se pone en cuestión el objetivo de reducción de emisiones fijado en Europa para 2020. Sin embargo, hay acuerdo sobre lo negativo de adelantar los plazos fijados desde la Unión Europea. El director general de EdP España, Javier Sáenz de Jubera, dice que hay que mantener las térmicas eficientes, que ya han reducido sus emisiones un 40 % en la última década y que han hecho las inversiones necesarias para cumplir los objetivos de 2020. Afirma que "España no debería hacer algo diferente de lo que hace Europa porque la industria española lo va a sufrir. El escenario de Europa dentro de 20 años es que toda la energía sea de origen renovable, pero para ello queda una transición que debe ser gradual y lógica, sin acelerar cierres artificiales". Mantiene que España tiene un mix idóneo, porque está muy diversificado, y no se debería ir por delante del resto de Europa en la transición energética, sino dejar funcionar al mercado: cerrarán aquellas térmicas que no hayan hecho las inversiones para cumplir las exigencias de 2020 y seguirán funcionando las que sí se hayan adaptado. Sáenz de Jubera advierte de otro riesgo del que se habla muy poco: nadie explica de dónde van a salir los 12.000 megawatios que aportan las térmicas y el gas y que considera imprescindibles como repaldo de la red, cuando las renovables no van a poder suplirlos en plazos tan cortos. Según el directivo de EdP, "hay en España un límite mínimo de 12.000 Mw. de potencia térmica necesaria para quela red se mantenga estable. Se necesita esa potencia térmica de respaldo", advierte.

Los riesgos de una transición demasiado rápida son mucho mayores para Asturias, con un importante parque térmico, pero afectan a toda la industria española, que tiene en le energía uno de sus principales costes. En la gran industria electrointensiva asturiana, como Alcoa, Asturiana de Zinz o Arcelor, estos costes están entre el 20 y el 40 % del total. Para el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Belarmino Feito, una subida de las tarifas supondría "un claro riesgo de deslocalización y de no inversiones que llevaría a la desaparición de algunas empresas en Asturias". El expresidente Carbunión y miembro de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética, Óscar Lapastora, afirmó que "con el escenario real que tenemos ahora mismo, con muchas centrales que han decidido no hacer las inversiones y, por tanto, están abocadas al cierre en 2020, manteniendo los 4.000 Mw. de potencia instalada de carbón, es perfectamente posible cumplir los objeticvos de reducción de emsiones y penetración de renovables, sin cierres forzados".

Al acto, han asistido también representantes de organizaciones empresariales de Aragón, Castilla y León y Galicia.