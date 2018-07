Champagne: "Me gustan este tipo de desafíos y retos"

Nereo Champagne ya ha sido presentado como nuevo jugador del Real Oviedo. El portero argentino, que llega procedente del Olimpo y firma por dos temporadas, tuvo este martes su primer día de entrenamientos y después pasó por el Carlos Tartiere. Una vez allí, el argentino posó con la nueva equipación e hizo balance de su llegada.

En primer lugar el portero explicó que una de las personas que le aconsejo venir al Real Oviedo, fue su compañero y exjugador carbayón Martín Mantovani:"Con Matovani siempre hablábamos de lo que era la ciudad y el equipo. El fútbol aquí se vive muy parecido a como es en Argentina, y me base mucho en eso para venir".

"Primero porque yo quería cerrar rápidamente mi nuevo destino, quedarme en España, y cuando me hablaron del Real Oviedo sabiendo lo que es para la historia del fútbol español este club, cómo se vive, cómo es la gente... Me agradaba por todas las partes, en lo personal y futbolístico. Me gustan este tipo de desafíos y retos", añadió sobre su fichaje.

Lo que Nereo quiere es "tener esa continuidad que se me dio en Copa del Rey y la pude aprovechar. Quiero disfrutar de la liga española jugando. Ojalá me toque, y si no siempre aceptaré la decisión del míster. Quiero aportar mi grano de arena a la causa del Real Oviedo"

"Me he encontrado con un grupo humano excepcional, todo el mundo me ha tratado muy bien. A pesar de tratar muy pocas horas parece que ya me siento en mi casa", comentó el argentino sobre su primer día con el conjunto azul.