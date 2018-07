Nostalgia con forma de juegos pixelados

En Japón disfrutan de una vitalidad envidiable, pero en España los salones recreativos pueden considerarse casi extintos. Y eso que vivieron su particular edad dorada en los años 80 y 90, con la explosión de la industria del ocio virtual. Fueron lugares de reunión, de diversión compartida y, sobre todo, de iniciación en la afición por los videojuegos. Todas esas sensaciones se recuperan en la actualidad con ferias retro o con publicaciones como el libro que tenemos entre manos: ‘100 máquinas recreativas que hicieron historia” de la editorial EDAF.

David Martínez, redactor jefe de Hobby Consolas, ha sido el encargado de coordinar el proyecto reuniendo a una decena de los mejores periodistas de videojuegos del país. Entre ellos Lara I. Rodríguez, ex responsable de redes sociales y comunicación de tiendas GAME, o Bruno Sol, que lleva más de un cuarto de siglo escribiendo sobre videojuegos. Algunas de sus reseñas para el libro son de títulos míticos como‘Tetris’, ‘Pac- Man’, ‘Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time’, ‘Sunset Riders’, ‘Out Run’ o ‘Strider’. En el libro hay muchas más (obviamente hasta un total de 100, con otros mitos como ‘Widhammers’ o ‘The King of Dragons’, y amenazan con una segunda parte). Con los tres hemos compartido un buen rato para hacer un viaje en el tiempo hasta esos salones recreativos en los que hacíamos cola para jugar a Street Fighter II y nos fijábamos hasta el último detalle en cómo se podía “pasar” ese jefe final en Snow Bros. Un ambiente irrepetible.

Afortunadamente, además de las ferias centradas en máquinas y juegos retro, cada vez son más habituales las reediciones para las consolas actuales de juegos clásicos, y sin la necesidad de cambiar nuestra moneda de 100 pesetas. Porque el pixel es bello, también en la impecable edición y las generosas fotos de ‘100 máquinas recreativas que hicieron historia’. Viva el pixel gordo. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.