Javi Muñoz: "Vamos a intentar hacer un buen juego colectivo"

Javi Muñoz es nuevo jugador del Real Oviedo. El centrocampista llega procedente del Deportivo Alavés en calidad de cedido tras una gran temporada en el Lorca FC, donde jugó 35 encuentros, treinta de ellos como titular. Un abundante número de partidos en los que anotó 5 goles.

Este viernes ha tenido su primer entrenamiento a las órdenes de Juan Antonio Anquela. El madrileño hizo casi toda la sesión con normalidad, y solo se retiró en los minutos finales para ir a poco a poco cogiendo ritmo. Hay que recordar que el resto de sus compañeros llevan ya 4 días de pretemporada.

Al final de la sesión Muñoz pasó por la sala de prensa para ser presentado y dijo sus primeras palabras como jugador del Real Oviedo: "Es un gran club, me han hablado maravillas. Cuando se me propuso venir aquí no dudé. Tenía compañeros que habían estado en este club y siempre me hablaron muy bien de aquí".

"A nivel personal crecí bastante. Este año intentaré hacer una buena temporada en Oviedo y ayudar al equipo en lo máximo posible. El nivel de exigencia es mayor, es un club muy ambicioso", comentó sobre su año en Lorca y lo que espera ahora en Oviedo.

"Por lo que me han transmitido parece que vamos a intentar hacer un buen juego colectivo, que mande nuestra propuesta", añadió el centrocampista sobre qué le ha dicho Anquela.