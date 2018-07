El abono de "El Requexón" permitirá ver al Vetusta por 100 €

Cuando llueve no lo hace siempre al gusto de todos y eso es lo que ha pasado hoy en lo que rodea al Real Oviedo. Presentada la campaña de abonados, toca analizar sus luces y sus sombras y uno de los aspectos que más críticas ha levantado en la afición azul es el abono "El Requexón". Este año, a diferencia del pasado, los partidos del Vetusta no estarán incluidos en el abono del primer equipo, no siendo así el resto de partidos de los equipos de categorías inferiores que sí están incluidas en el precio del carnet.

El abono de "El Requexón" saldrá a la venta con un precio de 100 €, e incluirá todos los partidos de Liga del Real Oviedo Vetusta. El precio es único, sin diferenciar categorías ni tampoco con descuentos para los abonados del primer equipo.

Una de las novedades que más ha gustado a la afición azul es el precio reducido de la Tribuna Aramo. Para todas las categorías, desde niño a adulto, el precio por asistir al Tartiere para ver los partidos de Liga será de 69 €, eso sí, con un número limitado de asientos, en total 557.