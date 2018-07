Burgos recibirá a 1.400 profesionales en el 21 Congreso Nacional farmacéutico

El Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España y de los farmacéuticos europeos (PGEU), el burgalés Jesús Aguilar, no prevé que el gobierno vaya a suprimir el copago farmacéutico aplicado en 2012 por el PP a los pensionistas, aunque se modificará para beneficiar a las personas más vulnerables. Aguilar admite que durante estos años algunos sectores de la población no han podido seguir los tratamientos por dificultades económicas y cree que España no se puede permitir dejar fuera del sistema a los ciudadanos desfavorecidos. La adherencia a los tratamientos y la seguridad de los medicamentos serán dos de los temas que se abordarán en el 21 Congreso Nacional Farmacéutico que se celebra en el Forum Evolución de Burgos del 3 al 5 de octubre con la presencia prevista de unos 1.400 profesionales. El correcto seguimiento de la prescripción farmacéutica del médico permitiría ahorrar 2.200 millones al Estado en gasto de farmacia, según estudios contrastados, asegura Jesús Aguilar. El presidente de los farmacéuticos españoles y europeos califica de problema de salud pública la venta de fármacos fraudulentos o falsificados por Internet y asegura que la Agencia Española del Medicamento y las Fuerzas de Seguridad del Estado luchan a diario contra ello. El futuro del servicio farmacéutico, que utilizan cada día 2 millones 300 mil personas en España, se abordará desde distintos puntos de vista en 120 ponencias dentro del Congreso de Burgos, con la mirada puesta en el paciente y en unas oficinas de farmacia por las que pasa el equivalente a toda la población española cada 20 días. Jesús Aguilar destaca que el Congreso de Farmacia de Burgos será el anticipo de un encuentro a nivel mundial dentro de 2 años que se celebrará en España.

