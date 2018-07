No hay un arranque más colaborativo que el de las dos mil pantallas de la Tenerife Lan Party (TLP) encendiéndose al mismo tiempo cuando la cuenta atrás dice ¡go! Un año más, arranca la fiesta de la tecnología de Tenerife, el mayor evento de sus características de España, con dos mil inscritos que pasarán las noches hasta el domingo en el Recinto Ferial de Tenerife.

Una vez que cayó la noche, ya todos los participantes han preparado sus equipos, de todas las formas y tamaños, a lo largo de toda una jornada similar a la de una mudanza de verano: sillas, equipos, maletas, garrafas de agua y también de bebidas energéticas y, por supuesto, algunas cabezas de Darth Vader 'de cabecera' son los objetos seleccionados que acompañan a los participantes en sus puestos.

Momento en el que cientos de personas entraban al Recinto Ferial para disfrutar del mayor evento tecnológico de Canarias / Cedida / Tenerife Lan Party

Al caer las primeras horas de la tarde, las colas para entrar por las seis puertas ya habían disminuído y quienes se acercaban necesitaban, incluso, ayuda de familiares para transportar su ordenador, sillas y hasta una tele: "es mi segunda vez en la Tenerife Lan Party y me he arrepentido de no venir en más ocasiones" dice un telepero apunto de entrar y colocarse en el lugar asignado.

Un poco más tarde, reconoce un miembro del staff que controla la entrada al Recinto Ferial que el calor no ha sentado bien a muchos por la mañana "y se pone un poco tensa", pero en general, asegura, "la gente ha aprendido de otros años, aunque todavía hay quienes hacen cola desde el lunes".

La Tenerife Lan Party también es diversa el color impregna también la semana de la tecnología / Cadena SER

Una vez en el interior, las diferentes zonas del Recinto abren un mundo de posibilidades que se podrán explorar hasta el domingo y en la que los teleperos, necesitados de empezar a ocupar sus manos entre mandos y teclados, reconocen que irán a lo largo de las jornadas; para los periodistas, en la 'Zona Lan', los paseos se producen acompañados de un voluntario permanentemente; dicen que por asesoramiento y seguridad.

Ahora, dice otro, "lo importante es estar con nuestros clanes", que pueden llegar a ser de sesenta o setenta miembros. Eso sí, de todo hace falta un descanso y el fresco de la terraza junto a la 'Zona Lan' permite a un telepero disfrutar de la brisa santacrucera con vistas al Palmetum, el Parque Marítimo y -todavía- la Refinería.

Hay quienes, desde el primer día, ya han decidido tomar el fresco lejos de los ordenadores / Cadena SER

"¿Tú has visto el calor que hace ahí dentro? No sé si están forjando el nuevo anillo. Ahí ya están reclamando orcos. Espérate a mañana que haya tufillo a humanidad", dice entre risas este otro telepero.

Cien personas del staff y trescientos voluntarios de las setecientas personas que se presentaron a un proceso de selección en abril entre Tenerife y Gran Canaria velarán porque todo marche correctamente y, como otros años, siempre quedará el Parque Marítimo César Manrique para refrescarse.