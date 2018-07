Barriga: 'El PP ha presentado la PNL para que los otros partidos voten que no'

La polémica generada por la proposición no de ley presentada por el Partido Popular en el parlamento andaluz, en la que se contemplaba las construcción de varias autovías sigue siendo el tema principal tema de debate entre la población rondeña. Sin emabrgo, los miembros del gobierno tripartito aún no se han reunido para analizar la negativa de PSOE y Podemos. Aunque el Partido Socialista sí ha justificado su decisión en varios medios de comunicación, la concejal Isabel Barriga ha confesado que los actuales miembros del equipo de gobierno aún no se han sentado a debatir este asunto.

No obstante, Barriga ha aprovechado la ocasión para expresar su opinión y denunciar la difusión de un vídeo que ha publicado el PP en sus redes sociales en el que aparecen imágenes del momento de la votación de la enmienda a modo de resumen. Para la líder de los andalucistas, este video no recoge la secuencia completa por lo que tampoco permite conocer en su totalidad lo que realmente ocurrió. De hecho, lo ha calificado “de montaje tergiversador”.

En cuanto a la PNL, Barriga considera que se trata de una estrategia por parte del Partido Popular para hacer demagogia. “Una trampa”, ha dicho, en la que el PSOE, ha entrado “torpemente de lleno”. La concejal considera que los populares sabían que presentar la construcción de tres autovías en una misma propuesta era inviable y lo han utilizado como rédito político. Además, desde el Partido Andalucista ven con buenos ojos los 7 millones de euros concedidos por la Junta aunque quieren y apoyan la construcción de la autovía y la mejora de las comunicaciones de nuestra comarca. Además, ha exigido a la parlamentaria andaluza, Gema Ruiz, que venga a Ronda a dLaar la cara y explique la posición del Partido Socialista en este asunto.

Izquierda Unida ausente en la votación

En Izquierda Unida las reacciones tampoco han tardado en llegar. Su portavoz, Álvaro Carreño, ha explicado que su formación no contaba con representación en el momento de la votación pero también está a favor de la construcción de una autovía. No obstante, Carreño ha matizado que la opción más viable en este momento, y por tanto, la que defiende su partido, es que la autovía de Málaga se extienda hasta Campillos. Ello, asegura, nos dejaría más cerca de una vía rápida y ya sólo tendríamos que reclamar el tramo hasta el municipio de Teba. Desde IU también demandan mejoras en el asfaltado de la calzada de las carreteras de la comarca, las cuales, aseguran, se encuentran aún más deterioradas como consecuencia de las lluvias de este pasado invierno y carreteras con doble carril.