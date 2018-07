Berges: "El Córdoba al final tendrá un equipo competitivo"

Rafael Berges ya está manos a la obra en la dirección deportiva del Córdoba. El técnico cordobés viaja este miércoles a Los Ángeles de San Rafael para tener una primer toma de contacto con el entrenador y la plantilla. A partir de ahí, comenzará a trabajar en la estructura deportiva de un club que anda en horas bajas por la bajada del límite salarial y la imposibilidad de fichar hasta que ese límite pueda aumentar. A pesar de ello, Berges está convencido de que el Córdoba saldrá a competir con un equipo serio y de calidad. "Tenemos un entrenador muy capacitado y tiene que ver que esto empieza a funcionar. Al final tendremos un equipo competitivo. Hay que ser optimistas y positivos. Tenemos uno de los mejores entrenadores de la categoría, hay una base del año pasado que consiguió buenos éxitos y solo queda acertar en las incorporaciones que hagamos. Además, tenemos una situación que pocos equipos tienen, una afición espectacular. Hay que ser optimistas y suplir las dificultades con valentía y rigor. Es el momento para mirar las cosas desde un punto de vista constructivo", señaló Berges en su presentación.

El cordobés rescindió su contrato con el equipo indonesio del Mitra Kukar FC y no se lo pensó cuando recibió la llamada del Córdoba, al que entrenó en la campaña 2012/2013 consiguiendo buenos números hasta que fue cesado tras una racha negativa de resultados. "Berges es un hombre de la casa y tiene un gran cordobesismo. Intentamos que el Córdoba esté representado por gente que sienta esta casa, esta camiseta y por eso la llegada de Rafa. Hay muchas cosas que reconducir de las últimas semanas tormentosas. Hay que reconducir situaciones adversas como hemos demostrado desde enero. Se inicia un proyecto ilusionante y no voy a permitir que se pierda la ilusión en el cordobesismo. Empezamos un proyecto que a mí me ilusiona", comentó el presidente, Jesús León, quien insistió en que su único objetivo ahora mismo es aumentar el límite salarial del club, que en la actualidad es de 3,5 millones. "Estoy 24 horas al día con ese único objetivo. No paro de buscar ingresos para aumentar ese límite. Estoy convencido de que lo vamos a solucionar y no voy a permitir que nadie pierda la ilusión. Yo me embarqué en esto cuando nadie daba un duro por el club y conseguimos salvarlo. Arriesgué todo y di todo lo que tenía para conseguirlo. Ahora no voy a tirar la toalla ni a bajarme del barco", concluyó Jesús León.