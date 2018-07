Rolan busca equipo en Primera

Todo lo que rodea a Diego Rolan y su relación con el Dépor está marcado por la incertidumbre y el misterio. Su llegada A Coruña, después de que el Deportivo ejecutase la cláusula de compra al Girondins de Burdeos sólo aclaró la propiedad del jugador, que pertenece ahora al club blanquiazul. Dónde jugará ahora es algo que está todavía por resolver. La idea de Carmelo del Pozo es que el ariete uruguayo juegue cedido esta temporada en un equipo de Primera División en España. Si las negociaciones no prosperan, Rolan se podría incluso quedar con el Dépor en Segunda. "Lo normal de un jugador de este nivel es que esté en Primera. Cada día que pase es una ilusión que se pueda quedar", explicó Carmelo del Pozo.

"No sé qué va a pasar con mi futuro", comenzó explicando Diego Rolan. En una breve comparecencia ante los medios, el delantero explicó que se siente muy contento y adaptado en la ciudad y que cualquier paso que dé será de la mano del Deportivo. "Es muy pronto. De momento estoy bien, estamos a la espera.", confesó Rolan. "Si me toca quedarme en el Deportivo tendré unos objetivos. Si juego en Primera también. Soy un jugador ambicioso", continuó.

Rolan comenzó a entrenarse con el Girondins en Burdeos. "No fue una decisión mía", explicó. Carmelo del Pozo explicó que la idea del club de Aquitania era que tras el descenso del Depor, los coruñeses no podrían afrontar económicamente la operación. "Nosotros les demostramos que podríamos seguir adelante y no habría ningún problema", afirmó el director deportivo. Solucionado ese conflicto, ahora se decide el futuro inmediato de Diego Rolan en los terrenos de juego.

"Todo lo que pase va a ser bueno para nosotros", repitió del Pozo, que no ocultó que cada día que pase sin novedades en el caso Rolan será motivo para ilusionarse con la idea de que un jugador de ese nivel pueda defender los colores blanquiazules en Segunda. "Ya ha habido propuestas por Rolan, pero se han descartado. Vamos a ir de la mano los dos", sentenció. "La idea número uno es que se quede en España. O en un equipo de Primera División o en el Deportivo", concluyó del Pozo. El Deportivo, en ningún caso se plantea la venta de un jugador que se quedó a las puertas de ser convocado con su selección.