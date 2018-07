Salidas sí, pero no a cualquier precio

El Deportivo se marca como objetivo aligerar su plantilla. Entre los jugadores que tienen un valor económico en el mercado y los que no están motivados con seguir en Segunda, el club coruñes pretende hacer un cambio enorme en la nómina de jugadores. Sin embargo, el director deportivo, Carmelo del Pozo, ha asegurado ante los medios que el club no regalará a ningún jugador y que buscará la opción más beneficiosa para el Dépor. Con Juanfran "se ha demostrado que no es tan fácil salir. Hay un proceso", afirma Del Pozo. "y el tiempo", continúa, "ha demostrado que no ha salido gratis".

En la rampa de salida están jugadores como Guilherme y Sidnei. "Estamos siendo exigentes" con las ofertas a ambos. Sobre el brasileño, dejó claro que de tener la nacionalidad española, las ofertas por él habrían sido mucho mayores. "Es un proceso lento", sostiene Carmelo del Pozo. Sobre ambos, el dirigente explicó que "Tiene que ser una oferta que satisfaga sobre todo al deportivo, que hizo una apuesta grande y no tiene por qué verse penalizado por el descenso". Si se marcha Guilherme, el club dará galones a Edu Expósito para ser su sustituto.

El Depor prima el compromiso de los jugadores que quieran quedarse en el proyecto. "El que quiera estar va a estar", afirmó. Aquellos jugadores que manifiesten sus dudas, o estén esperando una mejor oferta de otro lugar, probablemente ya no tengan hueco en el Deportivo 2018-19, insinuó Carmelo. "Hay dos jugadores en esa situación", rebeló.

"Va a llegar un nuevo portero para el primer equipo", afirmó Carmelo. Eso no cierra las puertas a Francis, que será uno de los tres cancerberos del primer equipo y tendrá la opción de convencer a Natxo González. Si Francis no tiene garantizados minutos, buscarán un equipo en el que pueda jugar porque, como en su día había afirmado el club, es esencial que con 19 años, Uzoho tenga continuidad en las alineaciones.