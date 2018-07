El presidente de Inditex subraya los beneficios del efecto sede

La Junta de accionistas de Inditex es la noticia. Y el discurso de su Presidente, Pablo Isla, que ha querido subrayar la aportación de la multinacional coruñesa a la actividad económica de España y Galicia vía impuestos y a través del efecto sede. Ha señalado que la compañía aportó en 2017 más del 2 % de la recaudación total del impuesto de sociedades en España y ha destacado que tributa a un tipo de casi el 23% cuando está abierto el debate sobre los impuestos de las grandes corporaciones. Isla ha destacado que la multinacional coruñesa pagó en 2017 seis mil millones de euros en impuestos, 1.600 millones en España donde el efecto sede, asegura, es un plus tanto para la actividad como para el valor añadido que aporta la compañía.

Isla ha anunciado que el nuevo Centro de distribución de A Laracha entrará en funcionamiento a lo largo del presente verano, con cerca de 90.000 metros cuadrados de superficie. En su discurso ha subrayado que la multinacional coruñesa cuenta con más de 170 mil empleados. La compañía ha registrado un beneficio neto de 668 millones de euros durante el primer trimestre de este año. Las ventas se situaron en 5.654 millones.

Ha puesto en valor su aportación a la economía gallega y española y a la creación de tejido productivo estable a través de los proveedores. Más de 7.500 proveedores en España con 22 mil millones de euros de facturación en los últimos cinco años.

España representa el 15 % del volumen de ventas del gigante textil mientras que a nivel tributario la compañía aporta un porcentaje mucho mayor. La recaudación a Inditex representó en 2017 El gigante textil contaba con 7.475 tiendas en el mundo al cierre del ejercicio. Señala que mantendrá la apertura de tiendas relevantes ampliando la actividad on line en 49 mercados.

Isla ha destacado en su discurso la actividad de las 14 tiendas del grupo atendidas por personas con discapacidad desde hace 15 años, dentro del programa For and From. También el desarrollo del proyecto Salta que empezó en Francia y cuenta con más de mil personas que proceden de entornos conflictivos incorporadas a sus tiendas en los últimos diez años.

