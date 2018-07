La visión sindical

La representante de Comisiones Obreras en la Junta de accionistas de Inditex ha pedido a la compañía mayor estabilidad laboral. Ha denunciado además que las mutuas presionan a los trabajadores cuando necesitan estar de baja y pide soluciones al impacto ecológico de la actividad industrial textil y el uso de bolsas de plástico. En coincidencia con la junta UGT ha seguido con su campaña en contra de la precariedad y los despidos de trabajadoras y presunto fraude en la contratación. Con una concentración, hoy en Santiago, mientras se celebraban dos juicios por despidos a dos trabajadoras. Inspección de Trabajo ha obligado este año a Zara a convertir 38 contratos eventuales en indefinidos. Según UGT, hay unas 60 personas afectadas en total por esta situación.

UGT indica que la situación hace que muchos trabajadores no dispongan de calendarios laborales estables, no disfruten de vacaciones y cobren un salario menor que el resto al no poder acumular antigüedad.