Las administraciones apremian al propietario del barco incendiado en Sant Antoni a elaborar el plan de reflotamiento

La playa de Caló des Moro en Sant Antoni continuará cerrada aun este martes y no hay previsión de cuando terminarán las labores de limpieza tras el incendio que acabó ayer con dos embarcaciones fondeadas en la zona.

Durante el día de hoy personal de emergencias han estado en la zona y también trabajadores de limpieza del Ayuntamiento de Sant Antoni están procediendo a dejar la playa libre de los restos que la marea ha traído hasta la costa.

"Afortunadamente", según insiste la concejal de gobernación, Aída Alcaraz "no se ha producido ningún tipo de vertido de combustible" aunque por precaución se ha procedido a instalar unas barreras de protección. Alcaraz no quiere dar plazos de cuando abrirá la playa, está claro, dice, que "hoy estará cerrada durante todo el día con personal de vigilancia por el día y la policía por la noche para que no acceda nadie a la zona".

En principio, el ayuntamiento se hará cargo de la limpieza de la playa y en cuanto a los restos de los barcos "quien se debe hacer cargo es el propietario de la embarcación en la que se originó el fuego", esperan "que lo hagan cuanto antes".

Pendientes en Emergencias del reflotamiento

Por su parte, Joan Pol, técnico de la Dirección general de Emergencias explica que se han instalado esas barreras de protección ya que aunque no hay contaminación por hidrocarburos, si hay restos sólidos... En cualquier caso y aunque no hay fuga en los depósitos del yate siniestrado, esas barreras de contención seguirán en la zona hasta que el barco se haya remolcado... Ahora, explica, faltará el plan de reflotamiento y que Capitanía Marítima de la autorización para hacer este trabajo que "es complejo".

Capitanía Marítima a la espera del Plan del armador

Según el capitán marítimo, Luis Gascón, ya se ha puesto en contacto con el armador para que proceda a retirar el barco y ya han tenido respuesta de que se harán cargo de este trabajo. Ahora falta ese plan, Gascón no pone tampoco plazos y se ciñe a que "se ha requerido a la propiedad del yate a que actúe con la mayor brevedad posible”.

Todas las instituciones ya han pedido celeridad para el reflotamiento del barco porque estamos en plena temporada turística y en estos momentos esta playa, una de las más importantes de la localidad, está cerrada.