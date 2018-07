Mondoñedo ultima el museo de Álvaro Cunqueiro

El proyecto de un museo en la casa de Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo da un paso más con la firma un convenio entre el Concello mindoniense y la consellería de Cultura en virtud del cual el ayuntamiento recibirá una subvención de 120.000 euros.

La actuación subvencionada incluye la adquisición de equipos audiovisuales y la dotación de mobiliario para los espacios expositivos. También está incluida en la financiación la instalación de un sistema de seguridad y accesibilidad, al tiempo que la documentación y el diseño de contenidos de la musealización.

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y la alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, fueron los encargados de rubricar el documento en un acto que tuvo lugar en el paraninfo de la facultad de Xeografía e Historía de la Universidad de Santiago de Compostela.

En el acto, Rodríguez reconoció que el proyecto ha sido “alongado no tempo pero está a piques de concluirse” y puso el acento en que el nuevo espacio será “un referente no eido do turismo literario en Galicia”.

Recordó asimismo que el este museo es “unha aspiración colectiva do pobo de Mondoñedo” y apuntó que el futuro museo está ubicado en plena plaza de la Catedral, asimismo, resaltó que Mondoñedo y la plaza de la catedral son “dous puntos principais dos Camiños do Norte, incluídos no listado do Patrimonio Mundial da Unesco”.

Asimismo, apuntó que la musealización de la casa del insigne escritor apuesta por una difusión rigurosa e adaptada a todos los públicos de la vida de Cunqueiro y defendió la idoneidad de la elección de la casa en la que el autor escribió obras tan emblemáticas como Merlín e familia.