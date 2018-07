'Que te traten así no nos pilla de sorpresa'

Se incorporó al proyecto del Salmantino en Regional, consiguió el ascenso con el equipo, e hizo lo propio un año después tras subir a Segunda División B. Ahora, Álvaro Coque, futbolista charro, ha salido del club del Helmántico tras recibir una oferta insuficiente a su juicio del director deportivo, Movilla: poder hacer la pretemporada con el equipo, y luego... ya veremos.

Apurando la semana de vacaciones que aún le resta, puesto que así se lo ha concedido a él y al resto de compañeros que jugaron el playoff Carlos Tornadijo, técnico del Zamora, Coque atiende la llamada de la Cadena SER.

En plenas vacaciones aún, ya se habla mucho del proyecto del Zamora en Tercera...

Sin duda, es un proyecto muy ambicioso y llama la tención. Los inversores van a hacer una reestructuración de los vestuarios, pretenden que la ciudad tenga una escuela de fútbol... intentar además volver a Segunda B, vaya.

Siempre suma, entiendo, el hecho de haber pasado por allí previamente.

Sí, ya haber estado allí es un plus. El trato del Zamora ha sido excepcional, tenía una espina clavada con el club, y esta opción me convenció.

Coque acaba en el Zamora, porque previamente desde el Salmantino te ofrecen hacer la pretemporada con el equipo, y después se estudiará qué sucede. ¿Cómo fue ese proceso?

Nos ofrecieron hacer la pretemporada, de momento, aunque el director deportivo, Movilla, nos deja claro a mí y a otros compañeros que se están estudiando otras opciones en nuestros puestos. Te quedas decepcionado. Piensas que algún jugdor de Salamanca podrá representar al equipo en Segunda B, aunque parece difícil. Te sientes como si fueras el tercer plato.

¿Sorprendido?

No, no nos han tratado de forma adecuada, pero no nos pilla de sorpresa. Sí que es verdad que al ser de Salamanca, y yo ser de la casa, piensas que te pueden renovar, pero al final ofrecerte solo la pretemporada... es como si te estuvieran echando a la calle. Pero de sorpresa no nos pilló porque ya el año pasado a otros compañeros les ocurrió lo mismo. Sientes más decepción que cabreo, sé cómo se actúa en el club.

¿Te veías en Segunda B jugando de nuevo?

Sí, me veía capacitado, pero al final han considerado esto... no nos ven a mí y a otros compañeros en Segunda B, la decisión es de Movilla, o eso nos han dicho, y lo respeto.

Amaro y Tejedor han decidido quedarse, y te pido tu opinión. ¿Crees que tras la pretemporada seguirán en el club?

Por capacidad, son jugadores que pueden seguir, y ojalá sea así. De todas formas, a ellos les han dicho lo mismo que a mí: se están estudiando otras opciones, y si a Movilla le salen, no van a tener hueco en el equipo. Yo al final me he ido porque el Zamora se interesó por mí y decidí apostar por ello.

La última, Coque. Un mensaje para la afición del equipo, que a través de redes sociales te ha apoyado en las últimas horas, y en muchos casos te echarán de menos.

Es lo mejor que tiene este club. Les doy las gracias por el apoyo desde aquí. Los jugadores, presidentes, entrenadores pasan por un equipo, pero la afición permanece. Les pido que animen al equipo, a todos los jugadores salmantinos que se queden, que animen... yo les estoy muy agradecido.

El Salmantino, asimismo, ha anunciado este martes que Chiapas permanecerá en el equipo una temporada más, tras llegar a un acuerdo para la renovación del centrocampista. Los charros iniciarán en las próximas horas la pretemporada 2018/2019.