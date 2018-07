La Roma pregunta por Oyarzabal

EL AS Roma pregunta por Mikel Oyarzabal. Uno de los equipos más poderosos de la Serie A italiana se ha interesado por la situación del atacante eibarrés del equipo txuri-urdin. Monchi, su director deportivo, ex del Sevilla y por tanto gran conocer de LaLiga, ha preguntado por cómo está Oyarzabal en la Real y las opciones que tiene la Roma de acometer su fichaje. De entrada, se ha encontrado con la negativa rotunda del club donostiarra ha entablar cualquier conversación para que salga de la entidad realista un futbolista como Oyarzabal, al que considera su jugador franquicia del futuro, el nuevo santo y seña de su cantera tras la retirada de un icono como Xabi Prieto.

La Real se remite sólo al pago de su cláusula de rescisión, que asciende a 50 millones de euros (60 millones para el Athletic) sin posibilidad negociación o conversación posible. Lo declara intransferible. No está en venta, y por tanto no negocia. Esta postura de la Real podría ser disntina si encontrara en el jugador eibarrés una voluntad por cambiar de aires. En ese caso, al final no tendría más remedio que ceder y negociar. Pero no es el caso. Oyarzabal no tiene intención alguna de dejar la Real este verano y por eso no quiere escuchar ninguna oferta de otro club. Está muy centrado en su trabajo en Zubieta, como demuestras sus buenos minutos en el partido de entrenamiento del pasado sábado y que Garitano, al que quiere convencer cuanto antes, estuviera hablando con él y Willian José al término del último entrenamiento, aleccionándoles de los movimientos que deben hacer para encontrarse en el campo y estar más compenetrados.

Esta postura de la Real es la misma que se han eocntrado los txuri-urdin cuando han intentado fichar a Diego Rico del Leganés. El equipo pepinero se niega a dejar salir fácilmente a su lateral izquierdo titular. Y según informam fuentes del propio Leganés, ha rechazado dos ofertas de 8 millones de euros. Una del equipo inglés Bournesmouth y otra de la propia Real Sociedad. Se remite a su claúsula de rescisión de 20 millones de euros, o una cantidad cerca a esa cifra para empezar a negociar.