El Bar Siboney cierra por jubilación tras 51 años en San Millán

El bar restaurante Siboney echa el cierre tras 51 años dando servicio a Segovia y al barrio de San Millán en particular. De la mano del matrimonio formado por Fernando Fuentetaja, al frente de la barra; y Marisa Sanz, a los fogones; lograron hacerse un hueco en el corazón de los vecinos de su barrio, con los callos como la estrella en las raciones y aperitivos. El pasado domingo bajaron la persiana por última vez al alcanzar la edad de jubilación.

Con este cierre se pone fin a la cuarta generación de hosteleros procedentes de Mudrián que se instaló en Segovia. “Mi padre se vino a trabajar de camarero, y primero cogió el local que era una tienda, para pasar a ser luego a ser un bar” explica Fernando.

La cocina casera ha sido su seña durante estos años del local ubicado en el Paseo de Ezequiel González de Segovia. Pero si algún plato ha destacado, son los callos que Marisa Sanz, natural de Marazoleja, preparaba.

Mural del interior del Restaurante Bar Siboney / CADENA SER

En su intervención en Hoy por Hoy Segovia con María Yagüe no tuvo reparos en descubrir la receta de sus famosos callos. “Cocer los callos durante una hora, y posteriormente cambiar el agua para quitar el fuerte sabor de la casquería. Después preparar un requemo con muchos ajos, buen pimentón, aceite de oliva virgen y muchas hojas de laurel, para posteriormente dejar cocer otros quince minutos más…y siempre con los callos de la mejor calidad, de la casquería de Claudio en la calle San Francisco”.

Ahora Fernando y Marisa disfrutarán de la jubilación, tras tantos años de duro trabajo. “En todo este tiempo no he visto con mis hijos ni una procesión, ni una cabalgata de reyes, ni una fiesta… por estar trabajando en el bar” reconoce Fernando. Les llega el momento de disfrutar no sin antes agradecer a todo el barrio de San Millán y a los segovianos el cariño con el que han sido tratados.