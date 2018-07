Los psicólogos advierten de que las cachimbas no son inocuas

El Grupo de Trabajo de Psicología y Adicciones de la Delegación de Sevilla del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental ha realizado un estudio sobre tabaquismo centrado también en los cigarrillos electrónicos y en las populares ‘cachimbas’. El responsable del estudio, Isidro Rodríguez Naranjo ha explicado junta al psicólogo Héctor Sanjuan en Radio Sevilla, la importancia de darnos cuenta de que tanto los ‘vapers’ como las pipas de agua son peligrosos para la salud.

Los cigarrillos electrónicos o “vapers” funcionan calentando a altas temperaturas y vaporizando un líquido que puede contener o no nicotina. Estos dispositivos no están estandarizados y la ley antitabaco prohíbe su consumo en las mismas zonas donde se prohíbe fumar tabaco convencional, además de estar prohibida la venta y consumo de cigarrillos electrónicos en menores de edad. Los aerosoles generados por estos dispositivos contienen nicotina adictiva, saborizantes/aromatizantes y otros productos conocidos por ser tóxicos o causar.

Con respecto a la pila de agua o ‘cachimba’, la creencia de que inhalar o fumar humo de tabaco a través de agua es menos perjudicial que fumar tabaco estándar es errónea porque la evidencia muestra que es incluso más tóxico debido a que en una sesión media fumando cachimba el humo aspirado equivale al de 100 cigarrillos.

Cachimbas

La razón está en que hay sustancias cancerígenas en el humo de las cachimbas como nitrosaminas específicas del tabaco y otras sustancias tóxicas como el óxido nítrico, metales pesados y alquitrán. Estas sustancias no son solubles en agua y pasan al conducto respiratorio con efectos nocivos sobre el cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y EPOC.

Isidro Rodríguez Narano y Héctor Sanjuan...



La venta y consumo de cachimbas está prohibido en menores de edad incluso si no incluyen tabaco. Además, los establecimientos deben adscribirse a la Ley 28/2005 y su modificación en la Ley 42/2010, estando obligados a no servir cachimbas con tabaco a sus clientes, aunque existen locales que incumplen la normativa y sirven cachimbas con tabaco. Aun así, esta medida no protege de la inhalación pasiva de humo y gases tóxicos ocasionados por el consumo de cachimbas sin tabaco.